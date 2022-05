La provincia de Huesca celebra San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, con diversas romerías y actos

Este domingo, 15 de mayo, se celebra San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, con diversas romerías y actos en distintos puntos de la provincia de Huesca.

Por un lado, la Cámara Agraria, traslada su celebración a la ermita de Salas, donde tendrá lugar una misa a las 11,00 horas, presidida por el párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, Rafel Samper. Al terminar la misa, se procederá a la bendición de los términos en la plaza del santuario. El presidente de la Cámara Agraria, Jesús Escario, ha manifestado que se retoma esta celebración tras dos años de suspensión debido a la pandemia, “para vivir un día de encuentro y celebración”.

Escario ha apuntado que el sector agrario está viviendo “un momento de incertudumbre”, ya que depende de muchos factores, como el tiempo o el mercado. Precisamente, el aumento de los costes de producción es uno de los elementos de incertidumbre. En este punto ha dicho que “los costes de producción son elevadísimos” y “la verdad es que estamos con mucho miedo, porque si el mercado de cereales bajara no cubriríamos gastos de ninguna de las maneras”.

El presidente de la Cámara también ha lamentado los perjuicios que han ocasionado las inclemencias climatológicas de este año, como las heladas que han afectado a las cosechas.

Mientras tanto, ha recordado que las Cámaras Aragrias como entidad viven un impasse en el que llevan muchos años, con la previsión de su desaparición. “La Cámara está sufriendo una agonía que no merece, es una institución que se había ganado el respeto del sector y de toda la sociedad y ahora está a la espera” y es que “tiene muy pocas atribuciones y no tiene presupuesto y a la espera de que las Cámaras se disuelvan”. Ha lamentado que “en esta espera llevamos muchos años y estamos recibiendo un trato vejatorio y es que la Cámara es una institución que no se merecía este final”.

ALMUDEVAR

Por su parte, Almudévar celebra este fin de semana sus fiestas patronales en honor a San Isidro.

Esta localidad monegrina, eminentemente agrícola y ganadera, celebra varios actos festivos como verbenas, bendición de campos, vermut popular o hinchables, entre otros, además de la tradicional procesión en honor al santo este próximo domingo. El alcalde, Fernando Laborda, ha manifestado que “tenemos la procesión de la bendición de los campos, después misma y jota a los labradores, con reparto de madalenas y vino de la localidad”.

CARTUJA DE LAS FUENTES

La Cartuja de las Fuentes recupera casi al 100 por cien la normalidad con el regreso de la romería de San Isidro al conjunto monacal. Un acto tradicional que reunía a unos 400 romeros antes de la pandemia, que recuperarán esta tradición junto a la misa que habitualmente se celebraba en el interior de la iglesia.

La romería y misa de San Isidro obligan a suspender las visitas guiadas al conjunto monacal durante la jornada del domingo.