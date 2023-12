La propuesta de presupuestos del PP-VOX ha sido dictaminada

La propuesta de presupuestos municipales de 2024 del Ayuntamiento de Huesca, elaborada por el PP y VOX, ha sido dictaminada a favor en la comisión de Hacienda celebrada este martes, con los votos favorables de los grupos del Partido Popular y vox y la abstención del concejal no adscrito. El PSOE ha votado en contra. En el pleno del día 22 se votará la aprobación inicial del dictamen.

El concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, ha señalado que se han estudiado en los últimos días las enmiendas presentadas por el grupo municipal del PSOE y el concejal no adscrito. Sin embargo, no se han atendido en términos económicos, ya que no constaba en ninguno de los documentos las partidas de baja para financiar las partidas de alta. Olivan ha manifestado que “hemos estudiado las enmiendas presentadas por el grupo socialista y por el concejal no adscrito y en términos económicos no se han atendido”.

No obstante, dado que tanto las propuestas del grupo municipal del PSOE como las del concejal no adscrito contenían propuestas interesantes para la ciudad, el equipo de gobierno ha planteado incorporar algunas de ellas en el transcurso del ejercicio próximo, financiadas con remanentes del presente 2023 si, finalmente, la administración central permite su utilización en las mismas condiciones que este año. “Como alguna de las propuestas recogían cuestiones interesantes, se ha planteado la posibilidad de incorporar algunas acciones a remanente en caso de que se puedan utilizar los recursos de remanentes del 23 en las mismas condiciones que hasta la actualidad” y “se van a impulsar diferentes proyectos desde los servicios técnicos del Ayuntamiento para plasmar en un documento de planificación proyectos de inversiones que planteaban ambos grupos”.

El presupuesto asciende a 60,9 millones de euros, un 3,6 por ciento más que en 2023. El anexo de inversiones suma algo más de 8,5 millones de euros. Destacan en los presupuestos las transferencias de la DGA, un 40 por ciento más para el fondo local (se transfiere 1.400.000 euros), y del área de dependencia de Servicios Sociales el incremento es del 22 por ciento con un aumento del 50 por ciento en programas específicos.