El primer contagiado oficial por coronavirus en Huesca lamenta el alcance de la pandemia un año después

El primer contagiado oficial por coronavirus en Huesca fue el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, Antonio Laborda, quien un año después del inicio de la misma ha lamentado su alcance en todos los ámbitos, las consecuencias que ha tenido y sigue teniendo, así como el número de afectados por contagio y las víctimas mortales.

Este pasado fin de semana se ha cumplido un año del establecimiento del Estado de Alarma en España y desde entonces el número de personas contagiadas en la provincia de Huesca ha ascendido a 16.407 personas y han fallecido 466.

Un año después, Laborda recuerda los primeros momentos en los que la intranquilidad e incertidumbre se adueñaron de todo el mundo, ante la incógnita sobre qué iba a pasar o durante cuánto tiempo o sobre cómo íbamos a llevar nuestro día a día, encerrados en las casas y la llegada de las 20,00 horas para salir a las ventanas y balcones a aplaudir a los sanitarios. Así, ha recordado cómo se cesó la mayor parte de la actividad y cómo surgió la necesidad de material para los profesionales y la solidaridad de los ciudadanos.

Ha pasado un año y Antonio Laborda, que fue el primer caso oficial en Huesca, recuerda que sólo tuvo síntomas leves. “El coronavirus ya estaba entre nosotros desde días antes de decretarse Estado de Alarma y aunque mi caso fue el primero oficial, seguramente hubo personas que lo tuvieron previamente, pero yo di positivo en las pruebas”. Ha recordado que “fiebre no tuve y los médicos me decían que la fiebre era uno de los síntomas más característicos y por ello en principio no me hacían las pruebas “ y “yo insistí e insistí y di positivo y posteriormente dieron positivo mi mujer y mi hijo”.

Laborda habla de intranquilidad al referirse a los primeros momentos de la pandemia cuando no se sabía con certeza el comportamiento del virus ni los efectos. Así, ha dicho que “cuando a mí me pasó no había casi casos, había mucha incertidumbre, no se sabía cómo iba a afectar y los compañeros del Ayuntamiento de Huesca que habían estado conmigo se tuvieron que hacer las pruebas”.

Desde entonces, durante todo el año en el Ayuntamiento se ha ido trabajando para buscar lo mejor para los oscenses. “En asuntos importantes y necesarios para el Ayuntamiento, todos los partidos estamos unidos mirando por el bien de los oscenses”. Ha añadido que “tendremos nuestras discrepancias en algunas cosas, pero en asuntos como ayudas sociales y de urgencia y otras situaciones que han ido surgiendo hemos estado este año bastante unidos”.