El presidente de OSCA XXI denuncia los casos de ocupación relacionados con el alquiler en Huesca

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Huesca, OSCA XXI, Javier Moreno, ha denuncia los casos de ocupación relacionados con el alquiler en Huesca. Ha dado a conocer su caso personal y ha apuntado que ha necesitado casi un año para recuperar un piso familiar, un proceso que se ha alargado mucho tiempo.

Moreno ha relatado que los inquilinos estuvieron dos años y medio viviendo en ese piso mediante alquiler, pero, además de no pagar, en el último año se fueron del piso sin devolver las llaves. “Esos inquilinos llevan dos años y medio con el piso, pero durante el útimo año no vivían en él, sin embargo en el piso tenían algunas pertenencias y no querían devolver las llaves”.

Otro problema con el que se encontró el presidente de la Federación de Barrios fue el estado del piso una vez recuperado. En este punto, ha señalado que “había mucha suciedad, destrozos y comida en el interior de la nevera, con un olor terrible y ahora va a costar mucho restablecer todo esto”.

Moreno considera que la Administración debería actuar más ante estas situaciones, sobre todo cuando los afectados son pequeños propietarios. Moreno ha manifestado que “no puede ser que los pequeños propietarios actúen como escudo social cuando a veces la administración no actúa con la rigidez que debería”. Además, ha dicho que “esto supone también un perjuicio para la economía del propietario, que además de restablecer desperfectos y de proceder a llevar a cabo una limpieza profunda, debe acudir a la justicia pagando”.