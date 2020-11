El presidente de la DPH llama a la prudencia y a respetar las normas establecidas para frenar la pandemia

El presidente de la DPH, Miguel Gracia, llama a la prudencia y a respetar las normas establecidas para frenar la pandemia de coronavirus, ya que “se está quedando gente en el camino” y los sectores económicos están sufriendo para salir adelante.

Gracia ha hecho este llamamiento a la responsabilidad, coincidiendo con la publicación por parte de Sanidad de una orden que regula el cierre a las 20,00 horas de los servicios no esenciales. Además, el Boletín Oficial de Aragón también ha publicado el decreto por el que se mantienen las restricciones de movilidad entre las 23,00 horas y las 6,00 horas hasta el 30 de noviembre.

El presidente de la institución provincial ha apuntado que “la difícil situación por la que estamos pasando las personas es una preocupación que todos tenemos” y “hay sectores que están sufriendo mucho el cambio de vida que se nos están imponiendo para vencer la crisis sanitaria”. Por ello “tratamos de minimizar, en la medida de lo posible y por poco que sea los efectos negativos de la pandemia, con ayudas e iniciativas”.

En este punto, ha recordado que el pleno de la DPH aprobaba ayer dos iniciativas para tratar de ayudar a los sectores económicos. Por un lado, La Diputación Provincial de Huesca trabajará con otras administraciones públicas para impulsar un plan de apoyo a autónomos y pymes de todos los sectores, con una línea específica para el sector hostelero. Además, solicitará la modulación de aforos para la hostelería del medio rural. Por otro lado, el pleno de la DPH ha aprobado una modificación presupuestaria, para destinar un millón de euros de sus remanentes a la puesta en marcha de un plan que desarrollará actuaciones tanto de carácter económico como de promoción y protección social. Este plan se enmarca en el protocolo que en su día firmaron las tres diputaciones provinciales con el Gobierno de Aragón y cuyo montante global asciende a 14 millones de euros.

Gracia ha explicado que la DPH destina este dinero al Gobierno de Aragón para ayudar a los sectores afectados y que no se trata de subvencionar al Gobierno de Aragón, como alegó el PP para justificar su abstención en este punto. “La Diputación no tiene ni la capacidad ni la competencia para poder gestionar más de 2.200 expedientes que hay sólo de hostelería” y por eso “estas ayudas aprobadas se encauzan a través del Gobierno de Aragón, porque tiene la competencia y la capacidad”. Ha añadido que “mal favor nos haríamos si decimos que lo haremos nosotros y luego no podemos y además bloqueamos el funcionamiento de ayudas a los ayuntamientos”.