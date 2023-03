El presidente de la DPH defiende el desarrollo en el medio rural ligado siempre a la sostenibilidad

El presidente de la DPH, Miguel Gracia, defiende la importancia del desarrollo en el medio rural ligado siempre a la sostenibilidad. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de la unión de estaciones de esquí en el pirineo o del desarrollo de energías renovables. De ello ha hablado en una entrevista en los micrófonos de la Cadena Cope.

La institución que preside Miguel Gracia es una de las impulsoras del proyecto de unión de estaciones de esquí entre Astún y Formigal, que favorecerá el mayor dominio esquible de España. Un proyecto que se ha topado con detractores, a los que Gracia les invita a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar el terrotorio. “La gente para vivir en el territorio necesita desarrollo y el desarrollo tiene que venir acompañado de la sostenibilidad” y es que “el paisaje lo ha generado la gente que vive en el territorio y tiene que tener recursos para tenerlo como está y para que también lo disfrute la gente de la ciudad”.

Respecto al desarrollo de energías renovables, el presidentde de la DPH sostiene que la oposición a este tipo de proyectos se ha encontrado cuando se trata de imponer sin atender a cuestiones lógicas. Así, ha manifestado que “debería haber un consenso, porque esos proyectos caben, son imprencindibles y hay que ejecutarlos y en Aragón hay mucho territorio, pero hay zonas con unos valores turísticos, como embalses donde se están planteando placas, es decir, cuestiones que no son lógicas, que llegan impuestas y es cuando se producen choques sociales muy complicados de llevar en los pueblos que los fraccionan”.

Por otra parte, ha señalado a la vivienda como uno de los principales problemas en el medio rural y en este punto ha lamentado la falta de recursos normativos de los Ayuntamientos para sacar vivienda al mercado inmobiliario. Gracia opina que “estamos viendo debates de la ley de vivienda a nivel nacional y se habla de pisos turístcos o de los precios de alquiler, pero se obvia el tema de la vivienda en los pueblos pequeños, con viviendas y donde los Ayuntamientos no tiene los recursos normativos, legisltivos para sacar vivienda al mercado inmobiliario”.

Finalmente, ha lamentado la “desigualdad” en el reparto de fondos del Estado entre el medio rural y el urbano, recordando que las grandes ciudades de más de 75.000 habitantes perciben del Estado 400 euros por habitante y los de menos de 75.000 habitantes, que en Aragón son todos menos Zaragoza, perciben 200 euros por habitante.

A dos meses de las elecciones, Gracia califica la cita de “muy competida”, con circunstancias a tener en cuenta. “Creo que ahora hay factores que antes no teníamos debido a la stuación de partidos políticos” y es que “veníamos de un bipardismo, después aparecieron otros partidos con bastante fuerza y ahora estamos en una situación en la que nos podemos encontrar con que muchos votos no tengan representación en el parlamento o en los ayuntamientos si esos partidos políticos no sacan representación y se pueden dar casos de que quien gana no gobierne, pero es la situación que tenemos”.