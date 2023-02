El presidente de la DPH ha calificado de “electoralista” la decisión de Podemos de reactivar el PORN

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia, se ha referido al proyecto de unión de las estaciones de esquí y a las difrentes posturas al respecto. En este punto, ha calificado de “electoralista” la decisión de Podemos de reactivar el PORN.

Miguel Gracia ha asegurado que está “muy preocupado” por esa idea del director general de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, de reactivar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Anayet-Partacua, un Plan que afectaría a la protección de Canal Roya, zona donde la DPH plantea construir dos telecabinas para unir las estaciones de Astún y Formigal, que tiene aprobados 26 millones de euros de fondos europeos, pero que deberían estar ejecutados antes de acabar 2025.

Gracia insiste en que ese PORN del año 2006 no tiene ya ningún valor legal desde 2014, cuando quedó desactivado con legislación autonómica. Cree que el interés de removerlo es únicamente electoralista. “Lo vivo con mucha preocupación” y es que “no comprendo como un PORN del año 2006 que, según tiene claro esta Diputación, no tiene ningún valor legal porque quedó desactivado con legislación propia autonómica, hoy haya intereses de removerlo”. Sostiene que “son intereses, en este momento, partidistas y electoralistas absolutamente de una dirección general de Medio Ambiente, cuyo director general creo que ya no debería de estar en este gobierno, porque han pasado cuatro años y no había movido nada”. Ha insistido en que “veo únicamente un interés electoralista”.