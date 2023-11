El presidente del Gobierno de Aragón apuesta por rescatar el embalse de Biscarrués

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, apuesta por rescatar el embalse de Biscarrués, para regular las aguas del Río Gállego. De esta forma ha recogido la petición de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, que con motivo de la celebración de su 25 Jornada Informativa sobre el futuro de los regadíos, ha hecho hincapié en la necesidad de aprovechar el excedente de agua, debido a las últimas intensas lluvias.

Así lo ha expuesto el presidente de Riegos, José Antonio Pradas, quien ha manifestado que el embalse de Almudévar está a punto de concluir, pero se necesitan más obras de regulación en el Gállego. “El embalse de Almudévar, en su obra civil, está prácticamente terminado y está claro que necesitamos más obras de regulación”, ha apuntado Pradas, que ha añadido que “estos días que he visto puntas en la desembocadura del Gállego o en Santa Isabel en Zaragoza me han dado mucho que pensar en una obra de regulación en el Gállego y donde cabe es en el espacio entre el pantano de La Peña y Ardisa, no sé si tiene que ser Biscarrués o no, pero la ubicación tiene que ser esa”.

Pradas no ha hablado expresamente de Biscarrés, cuyo proyecto de construcción se desechó por no cumplir con la declaración de impacto ambiental, pero ha manifestado que debe ubicarse entre La Peña y Ardisa. “Hay que aprovechar esos caudales que no podemos meter en La Sotonera, porque no está en el cauce del río y el agua se recoge en el embalse de Ardisa y a través del canal de Gállego se pueden meter 70 metros cúbicos por segundo en La Sotonera” y “cuando llueve y tenemos puntas como estos días de 300 metros cúbicos por segundo, ese exceso va directamente al Ebro y termina en Mequinenza, sin que Riegos del Alto Argón lo pueda aprovechar”.

El presidente del Gobierno de Aragón ha inaugurado las jornadas informativas y ha dicho que con su presencia debe entenderse el apoyo del Gobierno de Aragón a los regantes para que tengan agua y ha dicho que “la van a tener si se es capaz de aumentar la capacidad de almacenaje en el Río Gállego”. Azcón sostiene que “Riegos del Alto Aragón no puede renunciar a Biscarrués”. En este punto, ha manifestado que “estos días hemos visto cómo había momentos de punta en el río Gállego de agua que no se podía aprovechar” y “creo que ha llegado el momento de volver a poner encima de la mesa al Ministerio de Transición Ecológica que es necesario que en Aragón se siga invirtiendo en obras del Pacto del Agua, se siga invirtiendo en regulación, porque necesitamos almacenar más agua para poner en marcha más regadío, la gente tenga un medio de vida para quedarse a vivir en sus pueblos y eso es factible si en el Ministerio son conscientes de la importancia que las obras de regulación hidráulica tienen para Riegos del Alto Aragón, para Huesca y para toda la comunidad autónoma”.

El proyecto de Biscarrués se desechó por su impacto ambiental y Azcón cree que es el momento pata volver a iniciar los trámites y que el Ministerio lo saque del cajón. “Creo que es posible volver a iniciar los trámites y es que el Ministerio metió en un cajón la declaración de impacto ambiental y lo que vamos a pedir al Ministerio es que lo saque de ese cajón”. Ha afirmado que “no nos podemos olvidar de una obra que es extraordinariamente importante para todo el Gállego, para todo Riegos del Alto Aragón y para la provincia de Huesca”. Ha asegurado que no me voy a resignar a que Riegos del Alto Aragón no pueda seguir poniendo más regadío en marcha, es posible y vamos a dar la batalla porque nuestra tierra, nuestros regantes y nuestro campo lo necesita”.

Un planteamiento que coincide con el inicio de un año hidrológico más generoso en cuanto a precipitaciones que los dos últimos, en los que Riegos del Alto Aragón ha tenido que hacer uso de cupos de agua, lo que hace que el sector tenga buenas expectativas para la campaña de riego. Así, por ejemplo, hoy Mediano-El Grado cuenta con 605 hectómetos cúbicos; la Sotonera con 138 o Búbal-Lanuza con 74.

Durante la jornada informativa número 25 que ha organiza Riegos del Ato Aragón, bajo el título 'El futuro del regadío: retos ambientales y tecnológicos para un regadío viable', ha quedado claro que hay que tener que ser más eficientes en el uso de los recursos y ser capaces de producir más con menos.

La jornada ha dado comienzo a las 9,30 horas con la inauguración que ha corrido a cargo además del presidente de Aragón, de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna y del presidente de Riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas. La primera mesa redonda ha girado entorno a la 'Estrategia Nacional de Recuperación de Ríos. Efectos sobre el regadío'. A lo largo de la mañana se abordará la 'Situación actual de la agricultura europea y los retos ambientales' y sobre los 'Retos y desafíos de los sistemas alimentarios mundiales'. La segunda mesa redonda girará entorno a la 'Modernización, digitalización y creación de regadíos. Avances de los diferentes planes y programas', que contará con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, que, posteriormente, procederá a clausurar la jornada.