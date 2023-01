La presidenta de la Asociación de Autónomos advierte de una pérdida progresiva de trabajadores autónomos

La provincia de Huesca ha perdido en los últimos 10 años un total de 1.000 trabajadores autónomos. En este tiempo, ha ido creciendo el número de mujeres, reduciendo así la diferencia con el número de hombres inscritos en este régimen.

Así lo ha indicado la presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos de Huesca (CEAT-Huesca), Avelina Bellsotas, quien ha advertido de una pérdida progresiva de trabajadores autónomos en la provincia oscense. Asimismo ha informado de que en los últimos años ha aumentado el número de mujeres autónomas y también de extranjeros, pero el número de ciudadanos eapañoles inscritos en este régimen va descendiendo en todos los sectores, principalmente en el sector comercio, que tiene su competencia en la venta por Internet y a eso se suma la incertidumbre en el sistema de cotización. En este punto, ha señalado que “en el sector del comercio hay que hacer un esfuerzo, con seis días a la semana abierto y enfrentarse a la competencia de grandes superficies y de venta por Internet” y además de ello “se suma este año la incertidumbre de la cotización, porque se cotiza en función de los ingresos, pero no sabemos si ingresos reales o beneficios”, es decir “el cambio del sistema de cotización también hace que haya una expectativa y una incertidumbre”.

El sector turístico aguanta algo más la permanencia de trabajadores autónomos, sin embargo en ámbitos laborales como los talleres, artesanía o servicios en el medio rural se ve que “van desapareciendo”, entre otras cuestiones, porque “no hay relevo generacional”. Así, el grueso de autónomos en la provincia de Huesca se sitúa en una fraja de edad de entre los 45 y 70 años.

Bellostas ha manifestado que “el emprendimiento no es algo por lo que opte la gente que se incorpora a la vida laboral, porque no es un sector apetitoso, la gente no quiere ponerse de autónomo, porque es muy sacrificado y se ve porque en la fraja de menos de 30 años no hay autónomos, están centrados entre los 45 y 70 años”.