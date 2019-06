El PP presentará una moción de censura en el Ayuntamiento de Huesca

VOX asegura que apoyará al PP en la moción de censura en el consistorio oscense

El PP así lo acordaba este mediodía. El objetivo sigue siendo poner nombre a la persona que votó en blanco en el pleno de investidura en Huesca, rompiendo el acuerdo entre el PP, Ciudadanos y VOX, para que la Popular Ana Alós fuera alcaldesa, y dio por sorpresa la alcaldía al socialista Luis Felipe. El PP y VOX siguen responsabilizando de ello a Ciudadanos, cuyo portavoz, José Luis Cadena, lo niega y aseguran que Ciudadanos incumplió el pacto.

El PP estudiaba las medidas legales para desenmascarar a la persona que votó en blanco y para limpiar la imagen de las personas que sí cumplieron con el pacto. La moción de censura debe presentarse acompañada, por lo menos, de la firma de trece concejales, que son los que conforman la mayoría absoluta y que serían PP, Ciudadanos y VOX.

El portavoz de VOX, Antonio Laborda, ha adelantado que apoyarán la moción. “Lo hemos mantenido desde el primer momento, nosotros apoyaremos esa moción de censura, porque nuestro objetivo es quitar a la izquierda del gobierno de Huesca y si esa es la forma, nosotros la vamos a apoyar”.

Laborda, que es el único representante de VOX en el Cosistorio oscense, ha reiterado que su voto fue para Ana Alós, tal y como se había pactado. Así, ha manifestado que “nuestro objetivo es que la izquierda salga del Ayuntamiento de Huesca y así lo manifestamos en la urna votando a Ana Alós para que así fuese”, pero “hay otro partido que no lo hizo y él será el responsable de no haberlo hecho”.

VOX sigue responsabilizando a Ciudadanos y asegura que cuando un partido no cumple con un acuerdo alcanzado con otras formaciones, “falla con las formaciones con las que no ha cumplido, con su propia formación política y con los ciudadanos por no reconocerlo públicamente”.