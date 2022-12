El PP presenta a Lorena Orduna como candidata a la Alcaldía de Huesca

El PP ha presentado a la Ejecutiva Directiva Provincial del partido a Lorena Orduna como candidata a la Alcaldía de Huesca, que ha dicho asumir con “ilusión, esperanza, ganas y humildad”, con el objetivo de hacer de la capital altoaragonesa “un lugar de oportunidades reales” y “una ciudad de futuro”.

Así lo ha indicado la candidata Popular en su intervención ante la Ejecutiva Provincial, ante la que se ha presentado como “un mujer oscense”, que proviene del “nundo empresarial” y que dará “cuánto sea preciso por mi ciudad”.

Ha resaltado que Huesca necesita ser reavivada. “Huesca necesita que la reavivemos, que recuperemos su espplendor, que vuelva a ser una capital reconocible, una ciudad viva y de futuro”. Sostiene que “en Huesca tenemos que hacer las cosas de manera diferente si queremos conseguir resultados diferentes y el PP lo quiere hacer, yo lo quiero hacer y Huesca lo necesita”.

Ha dicho que hay que salir fuera y buscar oportunidades. “Sé lo que espera el tejido empresarial y comercial de su ayuntamiento, porque es mi profesión; conozco la incertidumbre de las familias ante las carencias universitarias de Huesca, porque soy madre de dos hijos; creo en la participación y en el fomento porque sé que quién escucha aprende”.

La candidata ha manifestado que más adelante darán a conocer el proyecto con el que se presenta a las elecciones, pero ha adelantado cuál debe ser el perfil de Huesca, “accesible, universitaria, turística y social”, entre otros.

Ha finalizado agradeciendo el trabajo realizado por el grupo municipal en el Ayuntamiento, y ha reasaltado el trabajo de Ana Alós en su época de alcaldesa, del que ha resaltado, principalmente, el proyecto de movilidad y la lucha por la apertura del cuartel Sancho Ramírez.

El presidente del PP de Aragón y candidato por esta formación al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asistido a la Ejecutiva y en su intervención ha adelantado que Lorena Orduna será una “magnífica alcaldesa”, porque “cuenta con experiencia, amplia formación y no ha dejado de estudiar”.

También ha resaltado su compromiso social con la ciudad. Ha sido tajante al afirmar que “viene a la política a dar y no a recibir”. Azcón ha maifestado que en el PP caben todos, liberales, reformistas, que defienden los valores, la tradición y la Constitución y que el PP está abierto al talento y allí, entre otros, es dónde encaja Lorena. “Estamos abiertos al talento, queremos gente que valga, gente que haya demostrado su valía a lo largo de su vida y que ahora esté dispuesta a ponerla al servicio de todos los oscenses” y “eso es lo que ha hecho Lorena y por todas esas razones me parece una persona valiente” y “yo me identifico mucho con eso, porque es verdad que Lorena ha tomado una decisión valiente”. Una valentía que ha relacionado con el momento político actual y ha manifestado que la ciudad necesita que se de la batalla por Huesca y ha dado por sentado que Lorena lo hará.