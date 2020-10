En Huesca, la crisis sanitaria no tiene un reflejo en el mercado inmobiliario. La ventas siguen bien, en los últimos meses quizá se ha notado un retraimiento pero de momento continúa con normalidad como ha explicado el delegado del colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria de Aragón en Huesca, Javier Caudillo.

Otra cosa es el mercado de alquiler, pero por la falta de oferta. En los alquileres se ha bajado mucho especialmente en estudiantes. En términos generales hay mucha demanda y poca oferta con los precios al alza. La media de los precios ronda los 543€ al mes ya que hay pocos. Javier Caudillo explica que en este momento sólo hay entre 15 o 20 pisos disponibles. Caudillo explica que "ahora mismo el mercado está en 7€/metro el alquiler a una media de 650€/". En este momento esos precios también están ahora mismo "fuera de mercado"

Con respeto a la medida que estudia el gobierno de regular los alquileres se percibe desde el sector como muy mala noticia. Caudillo argumenta que subirán los precios. Explica que "lo que se tiene que hacer es modificar la legislación porque los precios se regulan aumentando la oferta". El delegado de del colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria explica que " si aumentas las oferta bajarán los precios. Los políticos no se si no se entreran o no se quieren enterar". Se trataría de dotar al propietario de garantías jurídicas que hoy no tienen

Huesca tiene un micro clima económico, dice Caudillo, ya que el sistema público es muy importante rondando el 30% y genera estabilidad.