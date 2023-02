El PAR toma la iniciativa en la DPH frente a los nuevos retrasos del tramo a Huesca de la autovía A-22

El Partido Aragonés ha propuesto una resolución de la Diputación de Huesca en la que textualmente plantea a la institución altoaragonesa exigir “al Gobierno central que se agilice al máximo las obras de construcción del tramo de la autovía A-22 entre Siétamo y Huesca, aplicando para ello todos los medios y acciones que sean prec isas, a fin de acortar los plazos de su entrada en servicio, tantas veces dilatados desde finales del siglo XX y diez años después de la apertura del resto de tramos de esta autovía”. El Grupo Aragonés-PAR quiere que este acuerdo sea remitido “al Gobierno de España y a su Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como al Gobierno de Aragón y a los grupos parlamentarios de las Cortes generales y de las Cortes de Aragón”.

La iniciativa del Partido Aragonés reacciona ante el anuncio de nuevos retrasos en la finalización de estos trabajos, cuya conclusión no está definitivamente fijada, y por razones de fomento de la actividad socioeconómica y de seguridad vial. Como explica el portavoz del Grupo Aragonés, Joaquín Serrano, en la motivación de la propuesta, esta autovía tiene que “situar, junto con su continuación por las autovías A-23 y A-21 hacia Pamplona, a la capital oscense y al Alto Aragón, en el centro de un interconectado y dinámico espacio de iniciativas empresariales del Cantábrico al Mediterráneo”, “con nuevas implantaciones e inversiones. Sin embargo, este eje a Lérida no está completo y Huesca no puede explotar aún su potencial plenamente”. Según señala el Partido Aragonés, “el tramo Siétamo-Huesca ha acumulado sucesivos retrasos, desde que fue desgajado del resto del recorrido con fecha 4 de octubre de 2001 .

Finalmente, en 2011, fue aprobado el proyecto de ese trazado, que asimismo hubo que adaptar además de prorrogar la declaración de impacto, y la licitación de los trabajos no se produjo hasta 2017. Es decir, a la complejidad técnica y administrativa, se sumaron otros nuevos aplazamientos por falta de inversión a través del Estado, de manera que hasta 2018 no comenzó la ejecución de la construcción, con un plazo inicial de 36 meses (debía entrar en servicio en 2021)”. “Sin embargo -detalla Serrano-, los inconvenientes se sucedieron al avanzar las obras y ya se han producido formalmente dos modificados del proyecto, que han incrementado el presupuesto y en especial, han retrasado el plazo de finalización de los trabajos, primero hasta finales de 2022 y después, hasta los últimos meses del presente año, pero nuevas informaciones, indican que después de casi cinco años de obras, el grado de ejecución alcanza solamente el 49 por ciento y se da por hecho que la conclusión de la construcción se difiere nuevamente hasta 2024, quizá en marzo de ese año, aunque cabe deducir a la vista de ese porcentaje de ejecución que probablemente será después”.

Además de las cuestiones de desarrollo, el Partido Aragonés también incide que, “entretanto, permanece en servicio un itinerario de 12,8 kilómetros de carretera convencional desde Siétamo y la variante Norte de Huesca, con elevada intensidad de tráfico (en torno a 12.000 vehículos diarios), con dificultades e inseguridades, agravadas por los desvíos provisionales y tránsito pesado de las obras en curso”.

Con todo ello, el portavoz del Grupo Aragonés valora que “el cúmulo de circunstancias y retrasos abarca una situación difícilmente calificable y un cuarto de siglo de trámites, mientras que las obras debían durar tres años y van a tardar seis como poco”. El Partido Aragonés recuerda que “la Diputación se ha posicionado repetidamente reclamando agilidad para la culminación de la autovía Pamplona-Huesca-Lérida y, en concreto, sobre este tramo, el pleno de 5 de mayo de 2022, acordó institucionalmente instar a acelerar las obras”. En esta oportunidad, se aplica la necesidad de “exigir” esa actuación.