Positivo pero insuficiente el desconfinamiento de la capital altoaragonesa

La asociación provincial de hostelería de Huesca valora positivamente el desconfinamiento de la capital altoraragonesa pero considera que es insuficiente y pide otras medidas y ayudas para salvar al sector

En las últimas horas se daba un paso importante, dice el presidente de la asociación provincial de hostelería, Carmelo Bosque, porque el desconfinamiento favorece al comercio y a la hostelería en general pero es insuficiente para el sector de la nieve que sigue muy afectado por la crisis sanitaria y las medidas no son suficientes. Bosque insite en que "cada dia es mas duro aguantar y si no se vive no se puede sentir".

En las última horas, empresarios del sector de la nieve han mantenido un encuentro con la consejera de sanidad Sira Repollés y aunque entienden la situación epidemiológica, desde la hostelería reclaman que las medidas vayan acompañadas de ayudas que no llegan.

En este momento, Carmelo Bosque asegura que la situación está llegando a unos límites muy dramáticos con empresarios que han tenido que solicitar ayuda a Cáritas. Bosque insiste en que "algún dia va a pasar algo porque la situacion es muy dura y parece que no nos escuchan. Nos reunimos una y otra vez pero luego las soluciones no llegan". El presidente de la hostelería en Huesca explica que "queremos ser europeos como Francia, Alemania Inglaterra, Rumanía, todos han dado ayudas menos España". "no puede ser" insiste Bosque "que un país como España ha dado cero ayudas a los sectores que estamos demonizados cuando no hay ninguna estadística que diga lo que está pasando y necesitamos que nos escuchen"

La situación es muy dura pero las ayudas no llegan.