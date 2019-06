La Popular Ana Alós no cree que deba pedir disculpas a Ciudadanos

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huesca, Ana Alós, ha manifestado que no pedirá disculpas a Ciudadanos porque entiende que no debe darlas, ni puede ofrecer de momento a VOX algo que no existe. Así ha respondido Alós a las dos condiciones que le han planteado las dos fromaciones políticas necesarias para sacar adelante la moción de censura que esta mañana, a las 11,30 horas, ha presentado el PP en el Ayuntamiento de Huesca.

La moción de censura necesita de la firma de 13 concejales del Ayuntamiento que son los que conforman la mayoría absoluta y que son los concejales que llegaron a un acuerdo para investir el pasado sábado a la Popular, alcaldesa de Huesca . Un acuerdo que no se llevó a cabo por la emisión de un voto en blanco que dio la alcaldía al socialista Luis Felipe al ser la lista más votada. Los concejales tienen de tiempo hasta mañana miércoles, aunque el plazo podría ampliarse en caso necesario, para firmar la moción de censura, si los 13 la firman, la moción saldrá adelante y el día 2 de julio se votará en pleno, si la moción no está acompañada de las 13 firmas no podrá ser registrada ni tramitada y el socailista Luis Felipe seguirá en la alcaldía.

Los votos de Ciudadanos y VOX a la moción de censura no están tan claros, Ciudadanos ha pedido que el PP pida disculpas por los “ataques” a Ciudadanos para empezar a pensar si la votan o no la votan. Alós no está dispuesta y ha dicho que “no doy crédito a lo que estoy escuchando de José Luis Cadena porque parece que fuera a él a quien han dejado colgado sin la Alcaldía el sábado en el Ayuntamiento de Huesca y le quiero recordar que fue a mi y a nuestro grupo a quienes dejaron tirados en el último momento con ese voto en blanco y todavía no hemos recibido una explicación” y “está claro y es evidente que ese voto en blanco ni fue del PP ni de VOX, sólo queda por descarte que fuera de Ciudadanos y no han dado ni una sola explicación, con lo cual entenderan que yo no voy a dar disculpas a nadie ni mucho menos después de lo que pasó el sábado”.

Por su parte VoX condiciona su firma a la moción de censura a su posterior entrada en el gobierno municipal, según los pactos nacionales alcanzados entre PP y VOX. Alós dice “no que le puede ofrecer parte de un gobierno que no existe”. En este punto, ha explicado que en las negociaciones postelectorales nunca ha cerrado puertas, aunque ha reconocido que no les gustan los tripartitos.