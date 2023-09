La Policía Nacional intensifica la lucha contra el acoso escolar ante el inicio del nuevo curso

La Policía Nacional intensifica en Huesca la lucha contra el acoso escolar ante el inicio del nuevo curso, a través de unas actuaciones, que se enmarcan en el 'Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos' y sus funciones preventivas abarcan a toda la comunidad educativa, docentes, AMPAS y alumnos entre otros, según ha apuntado la inspectora, portavoz de la Policía Nacional, Beatriz Gambón.

Gabón ha explicado estas actuaciones contextualizando que durante el curso pasado, 545 expertos policiales de Participación Ciudadana llevaron a cabo un total de 30.712 actuaciones formativas e informativas, que tienen como objetivo “dotar a los ciudadanos de herramientas para la detección, prevención y denuncia de conductas delictivas y antisociales”.

Así, la inspectora, portavoz de la Policía Nacional, ha explicado que se trata de ofrecer charlas que lleguen a los alumnos y sepan identificar el acoso. “Explicamos y damos a conocer las líneas rojas que nunca se pueden cruzar, porque ya son constitutivas de delito, por lo que trabajamos mucho el respeto, la empatía y el hecho de no hacer nada a nadie que no queremos que nos hagan a nosotros y hacer aquello que nos gustaría que nos hicieran”. También dejamos claro que “lógicamente siempre tenemos más afinidad con unas personas que con otras, pero el respeto siempre tiene que reinar y la diversidad es lo que nos tiene que unir y no separar”.

Las delegaciones de Participación Ciudadana adaptan su trabajo general con actuaciones preventivas frente a los riesgos a los que se ven sometidos los estudiantes para la protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, especialmente de índole sexual o en el entorno digital. Gambón recuerda que todos necesitan ayuda, los acosados y los acosadores. En este punto, ha indicado que “ello tienen un desequilibrio importante y eso hay que corregirlo porque si no en la vida adulta tendrán muchos problemas”. Ha añadido que “siempre hay que asistir en primera instancia a la víctima y a sus familia, pero no olvidarnos de estos agresores y agresoras que cometen estos actos que no es normal, algo les sucede”

Los ciudadanos tienen a su disposición la cuenta de correo electrónico seguridadescolar@policia.es a través de la que la Unidad Central de Participación Ciudadana canaliza las solicitudes, denuncias e inquietudes relacionadas con la seguridad de los jóvenes.