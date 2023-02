La Policía Nacional de Huesca informa al personal sanitario sobre las medidas a adoptar frente a agresiones

El interlocutor sanitario de la policía Nacional de Huesca, Emilio Latorre, ha impartido una charla a personal sanitario en el Centro de Salud Pirineos sobre las medidas a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud. Los interlocutores policiales sanitarios asesoran a la administración sanitaia u a los representantes de los profesionales de la salud en la implantación de medidas preventivas especializadas.

La primera recomendación pasa por denunciar si se ha sufrido una agresión en el ejercicio de la profesión, ya que “un delito no denunciado es un delito no conocido por las autoridades y por lo tanto es un delito que no existe”, además “los insultos y amenzadas no denunciados hoy podrían convertirse en una agresión mañana”.

Latorre ha hecho hincapié en que “cuando las agresiones no son denunciadas por los profesoonales de la salud, quedan silenciadas y sus responsables impunes, propiciándose la reincidencia de estos”. Por otra parte, autoridades policiales y sanitarias quedan sin la información que ofrecen las denuncias, que son piezas clave en el diseño de estrategias de prevención que podrían evitar futuras agresiones similares.

Así, se recomienda descartar que la agresión quede silenciada, eludir la impunidad al agresor, la impunidad lleva a la reincidencia, es valiosa e impide que se olvide la agresión y la denuncia evita que estos hechos se sigan produciendo.

Para evitar las agresiones a los profesionales de la salud se recomienda antes de la agresión, configurar el lugar de trabajo y disponer de vías de salida abiertas, lo que faclitará la huida durante un incidente violento; retirar del alcance de pacientes y otros usuarios objetos arrojadizos y elaborar un plan previo de huida en caso de agresión, así como tener operativas y a mano herramientas de ayuda como un teléfono de seguridad o sistemas de aviso.

Durante la agresión, se recomienda actar con calma, mantener la distancia de seguridad, hablar con tono pausado, mostrar las manos en todo momento, escuchar las demandas y alertar a los compañeros y despues de la agresión, llamar a la Policía Ncaional o la Guardia Civil y comunicar la agresión a los responsables del centro sanitario.