La Policía Nacional aconseja cautela a la hora de navegar por internet y no facilitar datos bancarios ni personales en páginas que no sean de confianza. Así lo ha trasladado la portavoz de la Policía Nacional de Huesca, Mar Gil, quien ha apuntado que los ciberdelincuentes hacen mucho uso del engaño para obtener datos que posteriormente les permiten suplantar identidades o acceder a cuentas bancarias.

Ha manifestado que “realmente no usan técnicas de hackeo, sino de ingeniería social, es decir, nos están engañando para que nosotros mismos aportemos nuestros datos y a partir de allí ya pueden acceder a nuestras cuentas o pueden suplantar nuestra identidad en redes sociales”.

La Policía Nacional está detectando un “exceso de confianza” en el uso de Internet y “en facilitar datos”. Así, Gil ha apuntado que “hay que tener cuidado con las páginas en las que navegamos, hay que navegar en páginas seguras y no facilitar nunca datos bancarios en páginas que no nos sean de confianza al igual que no los facilitaríamos en la vida diaria”.

Por otra parte, la Policía ha hecho hincapié en la importancia de acompañar a los menores en el uso de Internet, haciéndoles conscientes del peligro que supone y de los riesgos que pueden correr. “Hay que estar encima de ellos y acompañarles en el uso de las nuevas tecnologías y acordar con ellos unas normas de uso y concienciarles de los riesgos que se puede correer en Internet”. Además, “hay que trasladarles que deben desconfiar de contactos que sólo conocen a través de la red y que deben usar las redes con respeto”.

CIBERSEGURIDAD EN LA CALLE

De ello ha hablado la portavoz de la Policía Ncaional en Huesca, coincidiendo con la celebración el Día Internacional de la Internet Segura. Una celebración que, por oatra parte, va a ser aprovechada por los alumnos del IES Sierra de Guara y el Ayuntamiento de Huesca para tomar el pulso a la cidadaníaa oscense en materia de seguridad digital a través de un sencillo cuestionario.

Para ello, los estudiantes del Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información, que se cursa en el IES Sierra de Guara, estarán el 10 de febrero en la plaza de Navarra de 18.30 a 20.00 horas.

El próximo día 10 se repartirá un díptico que recoge unas sencillas pautas para que cualquier persona sepa proteger su identidad y estar más seguros en internet, como utilizar un gestor de contraseñas o activar siempre que sea posible el doble factor de autenticación.