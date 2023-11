Podemos alerta sobre posible paralización de obras de viviendas del solar de la Merced de Huesca

La formación morada pide explicaciones al Gobierno de Aragón por la repentina detención de la construcción de unas viviendas cuyo objetivo era el incremento de la bolsa de alquiler público.

Podemos Aragón ha pedido explicaciones al Gobierno de Aragón sobre la posible paralización de las obras de las viviendas de alquiler del solar de la Merced en Huesca.

Estos días, dice la formación morada, se ha observado en la realidad a pie de obra que se han detenido los trabajos, y han saltado las alarmas y la preocupación. “Las obras tardaron más de 15 años en iniciarse tras un bloqueo inaceptable, pues las viviendas son más que necesarias en Huesca, y ahora las paralizan” expresa la portavoz del partido Marta de Santos “Las primeras 27 viviendas deberían estar disponibles en agosto de ese mismo año, y con esta decisión se vuelve a retrasar el proyecto”.

En el solar adquirido al Ministerio de Defensa en 2007 están proyectadas 88 viviendas que debe realizar el Gobierno de Aragón, a través de la empresa Suelo y Vivienda.

El objetivo de estas obras es incrementar la bolsa de alquiler público de una ciudad como Huesca, cuya problemática de acceso a vivienda de alquiler empieza a ser extremadamente preocupante, a lo que añade de Santos “para el Gobierno aragonés la prioridad debería ser garantizar el derecho a la vivienda a precios sostenibles para las familias y la gente joven. Eso es gestionar el territorio y mirar por su gente.”

Desde el Gobierno de Aragón, aseguran que las obras de la Merced no están paradas, sino que algunas actuaciones se han suspendido porque hay una modificación del proyecto cuyo coste todavía no se ha aprobado, aunque se espera que se produzca a no mucho tardar. Precios en la ejecucón del contrato que se están definiendo y que requieren de la debida aprobación presupuestaria.