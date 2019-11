La Plataforma Huesca Suena no se plantea, a corto plazo, entrar en politica. Así lo ha asegurado su portavoz, Pedro Camarero, que ha argumentado que “de momento hay que dar un margen de confianza a las administraciones competentes”.

Camarero confía en que la plataforma oscense, que se creó recientemente para mejorar las oportunidades de Huesca, obtendrá respuesta de las instituciones cuando conozcan sus propuestas. De momento, la Plataforma está trabajando en dichas propuestas. “En Huesca, a corto plazo, desde luego nos nos planteamos ni mucho menos entrar en política”, porque “pensamos que todavía tenemos que dar un margen de confianza a las instituciones cuando les presentemos los proyectos en los que estemos trabajando”.

Ha informado de que “en estos momentos, hay seis grupos de participación con más de 50 personas trabajando en propuestas de mejora para Huesca” y “yo supongo que obtendremos respuestas de las administraciones competentes y que entre todos seremos capaces de sacar adelante distintas actuaciones que mejoren las oportunidades de Huecsa en los próximos años”.

Para Camerro es “lógico” que Teruel Existe haya decidio dar un paso adelante y entrar en política, ya que “después de 20 años luchando por las infraestructuras de Teruel y por paralizar el abandono al que se ha sometido a esta provincia durante décadas, sólo había obtenido buenas palabras y promesas incumplidas”.

Así, no ve extraño que otras plataformas cívicas quieran seguir sus pasos. En este sentido, se ha referido a Soria Ya e incluso no ve extraño que pasos similares pueda llegar a dar un día el movimiento de la España Vaciada. “Hay un movimiento de la España Vaciada que podría llegar a tener alguna consecuencia si se unieran muchas plataformas”, de hecho “se ha planteado en alguna ocasión la unión de todas las plataformas y no hay que olvidar que hemos sido 120 las que hemos participado en el paro del día 4 de octubre”.