La Plataforma en Defensa del Patrimonio no descarta llevar a Europa su oposición al proyecto del Seminario

La Plataforma en Defensa del Patrimonio no descarta la posibilidad de llevar a Europa su oposición al proyecto de rehabilitación del Seminario de Huesca. De esta forma ha manifestado su “total” oposición a cualquier derribo.

La Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca ha denunciado, una vez más, que derribar la tercera parte del conjunto “no es regenerar el Seminario”. En representación de APUDEPA, una de las entidades que la conforman la Plataforma, Belén Beloqui, ha asegurado que el proyecto presentado por el Ayuntamiento, DPH y Universidad de Zaragoza, “prescinde, sin justificación ni criterio, de una histórica zona del antiguo Seminario”.

Beloqui ha explicado que “con esa actuación se va en contra de los informes técnicos más solventes que prescriben el mantenimiento integral” y considera que “el proyecto va esquilmando el edificio”.

Todos los informes que se han ido elaborando por parte de arqueólogos técnicos no justifican el derribo, ha apuntado Beloqui, que ha trasladado que por ese motivo no descartan acudir a Europa. Boloqui asegura que “la comunidad europea puede dar las ayudas pero si conoce bien el proyecto y lo que supone no sería favorable”.

Belén Boloqui ha asegurado que desde la Plataforma en Defensa del Patrimonio están “sorprendidos por las decisiones de las instituciones.” Así, ha señalado que “por parte del Ayuntamiento, se falta a la verdad cuando se justifica el derribo en este proyecto con los informes de los arqueólogos”. También se muestran “sorprendidos con el punto de vista de la dirección general de Patrimonio, que justifica el derribo” e “inconcebible la actitud por parte de la Universidad que da el visto bueno”.

La Plataforma no concibe que Ayuntamiento, la Universidad y la Diputación valoren positivamente, “un expolio patrimonial que erosiona la memoria y abona la pérdida de identidad histórica de la ciudad”.