El PP pide mayor sensibilidad de los gobiernos de Sánchez y Lambán con los Ayuntamientos aragoneses

El presidente del Partido Popular de Aragón, Luis María Beamonte, reclama en Huesca mayor sensibilidad de los gobiernos de Sánchez y Lambán con los Ayuntamientos aragoneses

Así lo ha manifestado Beamonte tras reunirse esta mañana con representantes del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca. Para el presidente de los populares aragoneses el Ejecutivo autónomo, tiene suficiente margen de maniobra para comprometerse con las corporaciones locales con las aportaciones estatales que ya ha recibido y va a recibir . Beamonte ha especificado que "hay margen de maniobra para que el gobierno de Javier Lambán se comprometa,de verdad, con los municipios". " Si de verdad no nos cremos que el modelo de organización territorial que nos dimos en este pais con los municipios, las provincias y las comunidades autónomas viene a ser ese pivote, que funcione, que gestione, que regule, que organice el conjunto de la sociedad, nos estamos equivocando". Lo que no puedes ser, ha insistido Beamonte "es que el poder legislativo someta a secuestro permanente al poder de las comunidades autónomas y las comunidades autónomas secuestren elpoder municipal".

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huesca, Gemma Allué ha puesto al corriente a Beamonte de la situación de las arcas municipales en Huesca

Allué también le ha reprochado a Luis Felipe su falta de liderazgo. En concreto con la apertura del cuartel Sancho Ramirez. Allué ha explicado que "él no hizo nada por la apertura del cuartel Sancho Ramírez sino que fue el gobierno del Partido Popular quien los propició y que la Sociedad Deportiva Huesca ha ascendido pero Luis Felipe, que sepamos, no ha metido ningún gol". El partido Popular, insiste Allué "seguirmos exigiendo un plan de tranformación digital aprovechando las sinergias de la implantación de Amazon en Huesca y del que no sabemos nada y seguimos exigiendo". Luis Felipe, dice Allué "aplaude, igual que todos, de la conversión del Hospital San Jorge en universitario pero el PP seguimos solicitando la implantación del grado completo de medicina en nuestra ciudad"