El PP pide el cese de la gerente del 061 por la “incompetencia” en sus funciones relacionadas con la gestión del transporte sanitario en Aragón. Esta formación política ha presentado en las Cortes de Aragón la solicitud a la consejera Sira Repollés, tras producirse varios errores con resultado grave y dos fallecidos en la coordinación de ambulancias UVI movil solicitadas por facultativos y que no se enviaron al centro de salud.

Así lo ha indicado la portavoz Popular de Sanidad en las Cortes de Aragón, Ana Marín, que ha pedido el cese de la gerente del 061, Amparo García Castelar. “Exigimos hoy al departamento de Sanidad, a la consejera Sira Repollés, que cese de forma inmediata a la gerente del 061, por incompetencia manifiesta y demostrada en el ejercicio de sus funciones, por no saber gestionar la situación que vive el transporte sanitario en la provincia de Huesca y en el resto de Aragón” y “por el silencio cómplice e inadecuado de la señora Amparo García Castelar, gerente del 061, que ha guardado silencio y lo sigue guardando a lo largo de toda esta pandemia”.

El PP pide que se resuelvan los problemas que están ocurriendo especialmente en el transporte sanitario terrestre, ya que en el último mes se han producido numerosas situaciones con ambulancias no operativas en la provincia de Huesca por falta de personal. Por eso Marín habla de la mala gestión. “La responsabilidad nos lleva a pedir esta medida drástica, pero justificada”, porque “un servicio tan importante, necesario y vital para los aragoneses no puede cometer fallos tan graves, que afectan a la salud y a la vida de las personas y no puede estar en manos incompetentes”.

Ana Marín también reclama e insiste en que se refuerce el sistema de atención primaria y hospitalaria. “Ahora, el señor Lamban dice que Sanidad va a recibir todos los medios que necesita para combatir esta séptima ola, ahora después de que el Gobierno de Aragón haya recortado el presupuesto de sanidad casi un 4 por ciento, el mayor recorte en todas las comunidades autónomas en este área, ahora después de más de un mes con unas cifras de contagio nunca vistas, ahora llegan tarde”.