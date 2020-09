El personal sanitario reclama a la administración mayor inversión y a la ciudadanía, conciencia

El personal sanitario de Huesca reclama a la administración mayor inversión y a la ciudadanía reclama conciencia y responsabilidad social, para hacer frente a la pandemia de Coronavirus. Así lo ha trasladado el presidente de la Junta de Personal del sector sanitario de Huesca, Ramón Boria, quien ha apuntado que en Huesca existe transmisión comunitaria y que la Atención Primaria lleva meses sobrecargada.

Ha manifestado que “la Atención Primaria lleva meses sobrecargada y lo que estamos pidiendo a la administración es que haga un esfuerzo”, porque “la sanidad lo necesita”. Ha insistido en que “estamos hablando de un servicio básico y esencial y en este momento se necesita inversión”, al igual que “se necesita que la sociedad se conciencie de la situación” y es que “todos tenemos que ser responsables”.

El personal sanitario está viviendo con “cautela” el inicio del curso escolar y pide a la sociedad que se guarden al máximo las medidas de seguridad, porque si no de poco servirán las medidas que se adopten en el interior de los centros educativos. “Los niños tienen relaciones fuera del colegio y eso es normal, pero hay que evitar contactos que no sean necesarios y guardar siempre todas las medidas de seguridad, porque para nada se pondrán las medidas dentro del colegio y los niños permanecerán en aulas burbujas si después no seguimos en la misma línea”.

Boria ha realizado una radiografía de la situación actual de Huesca y ha dicho que “los casos irán aumentando paulatinamente en la ciudad, debido a la transmisión comunitaria”. Ha añadido que “el número de pacientes en la UCI se mantiene estable, el número de hospitalizados también y el Hospital San Jorge tiene capacidad para reaccionar”. Ha trasladado que “la Atención Primaria se está llevando el principal peso de la pandemia en estos momentos”.