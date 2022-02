El Personal Docente considera que retirada de las mascarillas en el recreo es una medida precipitada

La Junta de Personal Docente no universitario de Huesca considera que retirada de las mascarillas en el recreo es una medida precipitada, según ha manifestado la presidenta de este colectivo, Carmen López, al conocer que a partir de hoy los 126.600 alumnos de Primaria y Secundaria de Aragón pueden salir al patio sin mascarilla.

El Gobierno aragonés aplicará la decisión adoptada por el Gobierno de España. El acuerdo publicado en el BOE no hace excepciones sobre los colegios, por lo que los recreos son considerados como cualquier otro espacio abierto. Por tanto, no es necesario usar la mascarilla. El consejero de Educación, Felipe Faci, ha señalado que tampoco se contempla la excepción cuando no se garantice una distancia de un metro y medio. El Real Decreto estatal no considera los patios lugares de aglomeración, ni siquiera en aquellos centros con más alumnos.

También se flexibilizan otras restricciones en los colegios. La orden de Educación que reguló la vuelta a las aulas tras la Navidad quedará derogada y se volverá a aplicar la del 30 de agosto. Por ejemplo, los padres podrán acceder a los centros y las tutorías volverán a ser presenciales. La consejería prevé mandar una instrucción a los centros con estas novedades.

López ha dicho que “es una medida precipitada, dado que le nivel de contagios es elevado y además es muy difícil controlar los contactos de un niño positivo en Covid de esta manera”. Considera que “se debería haber contado con los docentes para tomar la decisión de llevar mascarilla o no en el recreo”.

Considera que es “una decisión unilateral” que se ha tomado sin consultar al sector docente, ya que pese a que la incidencia ha bajado el número de contagios entre alumnos y profesores sigue siendo elevado. Tampoco comparten la flexibilización de otras restricciones como la vuelta a las tutorías presenciales.