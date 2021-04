Periferias explora fronteras en su 21 edición a través de una treintena de espectáculos

El Festival Periferias explorará, del 20 al 30 de mayo, todo tipo de fronteras en su 21 edición. Lo hará a través de una treintena de espectáculos de música, artes escénicas, artes plásticas, cine y performances. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Ramón Lasaosa, y el jefe de Servicio del Área de Cultura, Lucas Fernández, han presentado un avance de la programación del Festival cuyo lema en esta edición es “Fronteras”.

“Este año en Periferias reflexionamos sobre la unión de los límites, sobre la idea de que las fronteras son también espacios de intercambio y no sólo de separación, sobre las fronteras psicológicas que a veces nos impiden hacer cosas, sobre las fronteras que nosotros mismos nos fijamos, etc.”, ha remarcado Lasaosa.

Por su parte, Fernández ha remarcado tras su reciente llegada al Ayuntamiento de Huesca tras la jubilación de Luis Lles que “es un privilegio poder trabajar en un proyecto como Periferias, que tiene una amplia trayectoria de apuesta por la vanguardia y por la cultura contemporánea”.

Respecto a los horarios, aforos y espacios en los que se desarrollará el Festival, se informará más adelante en función de la evolución de la situación sanitaria como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Toda la información sobre el Festival se puede consultar también en la web https://www.periferias.org/, mientras que el material disponible para prensa está en https://www.periferias.org/prensa.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Música

Califato Ÿ.- Grupo sevillano que acaba de lanzar su segundo disco, “La contraçeña”, en el que vuelven a hacer saltar por los aires todas las fronteras estilísticas, entre el flamenco y el trap, entre la electrónica, la psicodelia arábigo-andaluza y el punk.

Dedito Finger.- Nuevo proyecto del oscense Gonzalo Moreno, ex líder del grupo Licor de Pájaro, que establece una conexión entre el postpunk y la electrónica más puntera, sin perder de vista su pasado más orgánico. Za! &

La TransMegaCobla.- El nuevo proyecto del dúo experimental Za! incluye a los músicos de la Cobla Sant Jordi y las delicadas voces de Tarta Relena, en un cóctel que aúna free jazz, sardana, folk y amplias dosis de alocada experimentación.

Daniel Lumbreras.- Inclasificable músico catalán, que canta sus temas en un lenguaje inventado, una suerte de esperanto que derriba todas las fronteras lingüísticas a través de una música emparentada con el folk. Acaba de editar su nuevo disco, “Cinematic”.

Víctor Coyote.- El mítico Víctor Aparicio, líder de los Coyotes (grupo fundamental de los años 80 en España), publicó recientemente su último disco, “Las Comarcales”. Siempre tuvo un espíritu mestizo, que ahora se ha visto acentuado con este nuevo trabajo en el que hace convivir la cumbia con el rock & roll, la música africana con la canción de autor.

Carlos Bianchini: “Yo, Piano”.- Mucho más que un recital de piano, Bianchini ofrece en “Yo, Piano” una experiencia sublime, absolutamente hipnótica, con un diseño de espacio escénico espectacular. Una exploración del piano como objeto sonoro y de la música como vehículo conector de emociones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Entre Cérvols Llauradors.- Proyecto de los catalanes Ferran Fages, Oriol Roca y Àlex Reviriego junto a la oscense Clara Lai, que combinan ambient, art rock e improvisación con una imaginación y creatividad desbordantes.

Laura LaMontagne & PicoAmperio.- O cuando la tradición folclórica gallega es llevada a la electrónica más audaz. Una estimulante combinación de loops y beats con poesía propia y textos de Rosalía de Castro, Lorca o Pessoa.

Gustavo Giménez & Marwan Nasser.- El músico, performer y poeta sonoro zaragozano Gustavo Giménez une su voz a la percusión de Marwan Nasser, de ascendencia libanesa en una experiencia fascinante que incorpora también a la bailarina Laura Bailón, especialista en danza oriental, danza butoh y contemporánea.

Maria Arnal i Marcel Bagés.- El dúo catalán acaba de editar su magnífico segundo álbum, “Clamor”, llamado a ser uno de los mejores discos de este 2021. Será la segunda vez que visiten Periferias y la tercera en Huesca. Su nuevo trabajo es un magnético tratado sobre la vida, el amor y el cosmos. Pop experimental y aventurero. Artes escénicas

Juan Luis Matilla/MOPA: “#ColaColective”.- La nueva creación de Juan Luis Matilla, de la compañía sevillana MOPA, incorpora una cola al ser humano para resolver las consecuencias simbólicas y motrices que de ello se derivan. Una creación entre la danza y la performance.

LaboratoriA Flamenco Project: “Y perdí mi centro”.- Una exploración del baile flamenco a través de la multidisciplinariedad y la experimentación contemporánea. La femineidad expresada en todas sus múltiples facetas hasta constituir un espectáculo subyugante.

PAI: “Artilogios”.- La compañía zaragozana ofrece un espectáculo para todos los públicos en el que la poesía se alía con la tecnología, la ciencia y el humor. Instruir deleitando.

Artes plásticas

Fratelli Moca.- Exposición a cargo de estos dos hermanos oscenses, que son, además los encargados de realizar el cartel y la imagen visual del festival este año.

Cine “Zumiriki” de Oskar Alegría: La historia de un náufrago aislado en los bosques del Pirineo navarro. Con la presencia del realizador.

“Cartas mojadas” de Paula Palacios: Un documental, nominado en los últimos Goya, cuya voz acompaña al barco de la ONG Open Arms. La trágica odisea de la inmigración. Con la presencia de la realizadora.

“My Mexican Bretzel” de Nuria Giménez Lorang: Un hipnótico filme que se sitúa en la frontera entre el documental y la ficción.

“Dear Werner” de Pablo Maqueda (con música en directo): El viaje a pie que en 1974 emprendió el cineasta alemán de Munich a París para visitar a su mentora Lotte Eisner. Una película fascinante que contará con la música en directo del propio compositor de su banda sonora, el argentino José Venditti.

Performances/poesía

Laura Sam.- Una de las jóvenes poetas con mayor proyección de nuestro país en estos momentos, en la actualidad mantiene un dúo con Juan Escribano (ex componente del grupo We Are Standard). En Huesca actuará en solitario en un vibrante recital de spoken word con ecos de rap.