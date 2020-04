El perfil de Instagram de Huesca la Magia recibe durante el confinamiento 5 millones de impactos de usuarios

El perfil de Instagram de Huesca la Magia ha recibido en este mes de confinamiento cinco millones de impactos de usuarios agradecidos por la difusión de bellas imágenes del territorio que les hacen más llevadera esta situación. En concreto, las “historias mágicas”, planteadas en la red social para dar un respiro y abrir una ventana que permitiera sentir un poco de aire fresco, han tenido dos millones de impactos, que se suman a los tres millones de las publicaciones en el muro del perfil de Huesca la Magia en esta red social.

Además, muchos turistas y también gente del territorio ha aprovechado para comentar que volverá a visitar la provincia en cuanto acabe el confinamiento por el COVID-19. Este era otro de los objetivos de esta campaña no publicitaria llevada a cabo en la red social: “Queríamos que a todos aquellos que son observadores diarios de estas historias les calaran fuerte estas imágenes y se plantearan que su próximo destino vacacional fuera Huesca. Queríamos revertir en lo posible los efectos negativos que esta situación está teniendo para nuestro sector turístico, para hoteles, restaurantes, empresas de turismo y servicios vinculados. Muchos de ellos son pequeños empresarios que necesitan retomar la actividad y tener datos positivos para poder continuar”, ha señalado Fernando Blasco, el director-gerente de TuHuesca.

“También queremos compartir con el sector y con todos en general los comentarios tan positivos que estamos recibiendo porque nos hacen sentirnos más esperanzados respecto al futuro. Afortunadamente, nuestro sector turístico lleva trabajando mucho y muy bien muchos años, lo que se suma a la riqueza natural y patrimonial de la que disponemos en Huesca y ambos aspectos nos permiten tener un turista muy fiel”, ha añadido Blasco.

Comentarios en Instagram

“Gracias por hacernos volar... Gracias por darnos ánimo... Volveremos a disfrutar de Huesca pronto... Gracias por estas imágenes tan bellas que nos reconfortan... Lo primero que haremos cuando acabe el confinamiento es subir al Pirineo... No dejéis de compartir la Magia de Huesca, por favor. Soy mitad de allí y estando fuera me abrís el corazón un poquito cada día... Estando tan lejos me hacéis viajar y sentirme un poquito más cerca y para mí es importante... Confinada en un piso pequeño me dais la vida con paisajes y fotos de Huesca... Agradezco infinitamente haber visitado este lugar... Me encanta el Pirineo aragonés. Me parte el corazón no poder ir a verlo. Allí me compré mis primeras botas para subir a la montaña... Qué ganas de que pase todo esto y adentrarnos en otra aventurilla por nuestra Huesca querida... Volveremos a disfrutar esa magia pronto... Volveré seguro... Haremos ese paseo más adelante y lo disfrutaremos como nunca... Después de un momento como este es cuando más valor amos nuestros paseos por la naturaleza... Es un sitio mágico que volveremos avisitar... Me emociono. Cierro los ojos y estoy allí. Qué impresionante eres, Huesca tan mágica... No hay que viajar al fin del mundo para descubrir el paraíso... “

“Comentarios de este tipo nos tienen que animar por un lado y, por otro, ayudarnos a reflexionar de cara a los próximos pasos a dar en el sector y a la necesidad de seguir impulsando el turismo de cercanía, que en estos tiempos se va a mostrar más relevante que nunca”, ha incidido Fernando Blasco.