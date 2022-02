La Peña Os Casaus confía en poder abrir su nueva sede, si el Ayuntamiento rebaja algunas de sus exigencias

La Peña Os Casaus confía en poder abrir las puertas de su nueva sede, ubicada en el polígono Sepes, si el Ayuntamiento rebaja algunas de sus exigencias de apertura.

Hace un año que la peña tuvo que abandonar su anterior local, que usaba en régimen de alquiler desde 1992, ubicado en el polígono de Harineras, donde se espera que pronto las máquinas comiencen a trabajar en las obras de construcción de 1.300 viviendas.

La presidenta de este colectivo, Irene Flores, ha recordado que el día de San Valentín del año pasado fue la última que se organizaron actividades en el local y desde entonces está cerrado. Flores espera que la situación no se demore más. “Nosotros entendemos que hay una serie de normas que se han de cumplir, pero hay que explicar que en el nuevo local hemos tenido que hacer una serie de obras y no tenemos fondos, y sin fondos no se pueden seguir algunas normas que cuestan dinero“. Ha añadido que “lo que pedimos es poder abrir, porque además hay gente que se daría de alta y no puede porque está cerrado”.

El Ayuntamiento de Huesca marcó una serie de requisitos para conceder la licencia de apertura en el nuevo local, a lo que le siguieron varias concentraciones por parte de los socios de la peña. Tras ello, la situación se ha relajado y esperan poder abrir pronto cumpliendo la normativa. “El Ayuntamiento está dispuesto a ayudarnos para que el coste sea menor, como posibilidad el local se puede hacer más pequeño y que cuente con menos aforo, para que la normativa también sea menor y estamos ahora mismo en este punto”.

En un primer momento, el Ayuntamiento exigía una reforma de la nueva nave, que asciende a 93.000 euros, una cantidad que la peña es incapaz de asumir tras dos años de parón por la covid. En este momento son cerca de 90 socios pero muchos se han dado de baja y otros esperan a hacerlo cuando se abra la sede.

Flores ha hecho hincapié en que el local de esta peña es un lugar de encuentro. Ha apuntado que “si hay que volver a manifestarse lo haremos, porque lo que queremos es poder juntarnos y estar allí y es que las personas mayores qué otra cosa pueden hacer, se pretende juntarse un rato por la tarde, para jugar a las cartas y reirse con amigos”.