Pedro J. Rubio comparsa infantil y adulta más numerosa, Santa Ana Mejor Ataviada y San Viator más original

La Amypa del Colegio Pedro J. Rubio con el lema “El monstruo de las emociones” ha ganado el primer premio a la comparsa infantil y adulta más numerosa; el colegio Santa Ana ha recibido el primer premio a la comparsa infantil mejor ataviada, con el lema “let’s go to africa!” , primer premio a la comparsa infantil más original, para la amypa colegio San Viator con el lema “el mundo de las meninas”. En categoria adultos el Primer Premio a la Comparsa Mejor Ataviada es para el grupo coro gospel, vecinos y vecinas de tierz con el lema “oh happy tierz!”. Primer Premio a la Comparsa Adulta Más Original, para "el artelier" con el lema “fuerza volcánica”. Premio al Disfraz Adulto Mejor Ataviado, para "Orcos in love" con el lema “la familia muertita de mamá coco” y Premio al Disfraz Adulto Más Original, para el grupo “la hora del café”. Los primeros premios se completan con Premio al Disfraz Infantil Mejor Ataviado, para Carla Navarro Gracia, con el lema “Capitán Garfio y el Tic Tac del cocodrilo” y el Premio al Disfraz Infantil Más Original, para el grupo "Los Arañones” con el lema “Trofeos deportivos”.

Realizadas las valoraciones oportunas, los miembros del jurado han acordado también , por unanimidad, la concesión de los diferentes premios señalados en las bases del concurso.

Consulte PDF del acta del Jurado

Segundo premio con importe de 150 € a la comparsa infantil mejor ataviada para Amypa Salas del colegio Pirineos-Pyrénées Segundo premio a la Comparsa Infantil Más Original, dotado con un importe de 150€, para CEIP Colegio El Parque

Segundo Premio a la Comparsa Adulta Mejor Ataviada, dotado con un importe de 150 € para Asociación HUESCONSWING

Segundo Premio a la Comparsa Adulta Más Original, dotado con un importe de 150 € para la Amypa Colegio Pio XII

El Jurado estima conceder las siguientes menciones en forma de ACCÉSIT:

- Ludotecas Municipales y Planetario de Aragón – Espacio 042, “LOS LUNÁTICOS” con el lema “50 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA”.

- CADIS HUESCA, con el lema “ORDESA GENUINA”.

El Jurado destaca la mejora de la calidad y de la imaginación de los participantes en el Concurso, destaca su trabajo, compromiso, implicación y participación en la Fiesta y muestra a todos ellos su enhorabuena.