El Partido Popular reclama en la DPH la recuperación de todos los servicios ferroviarios convencionales.

Los populares en la Diputación Provincial de Huesca defienden que la provincia de Huesca recupere la totalidad de los servicios ferroviarios convencionales, parte de los cuales quedaron suprimidos con la declaración del Estado de Alarma. Una vez concluída esa situación de excepcionalidad, el PP teme que la pérdida de servicios se consume bajo la excusa de la lucha contra la COVID-19, como así ha sucedido con el AVE. Además de la Alta Velocidad, RENFE ha suprimido trayectos entre Huesca y Zaragoza y convoyes que afectan a otras comarcas altoaragonesas.

El PP daforma a esa reivindicación mediante una propuesta de resolución que habrá de debatirse en el próximo pleno de la Corporación Provincial. En el texto, los populares subrayan que la provincia de Huesca, dadas su situación socioeconómica y sus peculiaridades de despoblación, extensión, entre otros, es especialmente sensible a la pérdida de servicios, “situación que aumentaría los riesgos para el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio y el futuro de los altoaragoneses”.

Los populares, como ya han hecho anteriormente, ponen énfasis en las “contradicciones” que, en materia de transporte de viajeros, contiene el Decreto-Ley de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria. El texto vincula la recuperación de servicios a la demanda. “Es un supuesto absurdo, ya que los ciudadanos no pueden demandar los trenes que no han sido ofertados”, recoge la propuesta del PP. Por otra parte, “el Gobierno de España no puede pretender que la “nueva normalidad” que anuncia implique la eliminación de servicios fundamentales para el desarrollo y la comunicación del Alto Aragón”, advierte el PP en la DPH.