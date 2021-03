El Partido Aragonés reclama unidad y firmeza en la defensa del ferrocarril en Aragón

El Grupo Aragonés (PAR) de la Diputación de Huesca, a través de su portavoz, Joaquín Serrano, ha reclamado “las máximas unidad y firmeza en la defensa del ferrocarril en Aragón”, sin que “las fuerzas políticas, entidades e instituciones aragonesas se dividan o enfrenten cuando el objetivo de todos es el mismo: lograr los mayores y mejores servicios de tren para los aragoneses”.

Serrano valora que la meta debe ser, “para todos, conseguir que se atienda de una vez a la importancia del ferrocarril en Aragón”, considerando que “es comprensible la inquietud ante la desaparición de varios trenes, por decisión de la Renfe al dejar de recibir la subvención del Gobierno de Aragón. No debe perderse esos servicios”.

El portavoz del Partido Aragonés entiende que “junto a ello, la Renfe tiene que asumir su responsabilidad, porque lleva recibiendo varios millones de euros cada año para mantener servicios y, sin embargo, el tren convencional en Aragón es peor o pésimo: ‘tamagochis’, eliminación de estaciones y taquillas, horarios inadecuados, paradas suprimidas, apeaderos desiertos... con la añadidura de que la pandemia ha servido para reducir aún más f recuencias , cuya recuperación hemos reivindicado desde el PAR con diversas iniciativas”.

“El tren -añade Joaquín Serrano- es un servicio vertebrador y de futuro, que debe mejorar sin recortes. Es cierto que, según se ha anunciado, no se deja a los usuarios sin transporte, pero los autobuses no son la alternativa. Para nosotros, la prioridad es el ferrocarril y no cabe duda alguna de que ése es el compromiso del PAR porque fue un Gobierno de Aragón presidido por el Partido Aragonés y un consejero del PAR, el primero que empezó en Aragón a subvencionar líneas deficitarias para tratar de potenciarlas. Sin embargo, décadas después, la actitud mercantilista de la Renfe ha tenido como efecto recorte tras recorte: no puede ser que se comporte como si fuera una compañía aérea ‘low cost” que vuela a los aeropuertos al mejor postor”.

El portavoz del Partido Aragonés reivindica “que se mantenga e incremente las f recuencias y servicios y que se haga desde el Gobierno de Aragón lo posible para ello, obteniendo a continuación, con la unanimidad y apoyo de las instituciones, entidades sociales y partidos aragoneses, los avances que desde nuestra Comunidad reivindicamos. Hace falta”.