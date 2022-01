La pandemia ha reducido la práctica del senderismo colectivo entre las personas mayores, según la actividad registrada en el Club Peña Guara de Huesca desde el inicio de la COVID-19.

El presidente del Club Peña Guara de Huesca, Manolo Bara, ha insistido en los “múltiples beneficios” que tiene la práctica deportiva al aire libre, tanto desde el punto de vista deportivo, físico como mental. Por ello, ha recordado que desde el inicio de la pandemia, este club, junto a otros, insistieron mucho a las administraciones para permitir esta práctica a pesar de las limitaciones establecidas para evitar la propagación del coronavirus. “Cuando iban pasando ya muchos días, a las autoridades les decíamos constantemente que aunque no hubiera que convivir, pero que había que permitir que la gente saliese al monte y que la gente diera paseos en la naturaleza y ya no sólo por el tema físico, sino por el tema mental y nos costó convencer a las autoridades de que la práctica deportiva al aire libre no suponía un aumento en el riesgo de contagio”.

A pesar de ello, el Club ha observado una disminución del número de practicantes de actividad, principalmente del senderismo colectivo entre las personas mayores. En este punto, ha resaltado que el movimiento deportivo socializado tiene un valor añadido por encima de la práctica individual. “Hemos notado el descenso de volumen de actividad sobre todo en el senderismo entre las personas mayores y no es que la gente no salga que sí lo hace, lo que ha dejado de hacer es realizar la práctica de forma colectiva, se sale más de forma individualizada o en compañía de personas muy próximas y no es lo mismo”, ya que “el deporte en colectivo tiene un plus en cuanto a la socialización que esto supone, entre otros factores”, por ello espera que pronto la pandemia vaya permitiendo ir recuperando las costumbres y hábitos que se practicaban con anterioridad.