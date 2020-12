La PAH lamenta que el decreto de la vivienda cuente con medidas "temporales y poco efectivas"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Huesca ha valorado la reciente aprobación del nuevo decreto de apoyo en materia de vivienda, cuyas medidas, son “temporales y poco efectivas”.

El 22 de diciembre se aprobó el decreto de medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de vivienda. Un decreto que según, Antonia Piedrafita, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Huesca, tiene aspectos negativos. Uno de ellos, ha dicho, la “temporalidad”, ya que las medidas terminan cuando se acabe el Estado de Alarma, el 9 de mayo.

Además, sostiene que este Decreto “tampoco cubre a las familias vulnerables” que se han visto obligadas a una situación de ocupación forzosa, “mientras la Administración se muestra incapaz de asegurarles una alternativa habitacional”. Ni qué decir tiene que “el Gobierno deja a un lado a colectivos históricamente olvidados, como las personas sin hogar. Para las personas que cumplan los requisitos de vulnerabilidad, se debe presentar una resolución de paralización ante el Juez en 15 días”.

En este punto, ha lamentado que en Huesca haya, a día de hoy, 360 solicitudes de vivienda social, y que siga habiendo muchos problemas con el parque de vivienda. Piedrafita ha acusado al Ayuntamiento de Huesca de no tener sensibilidad con este asunto, ya que no aporta medidas. “Llevamos diez años en los que el parque municipal de vivienda no ha aumentado, al revés, ya tenemos una lista de 360 solicitudes y vemos que el Ayuntamiento no tiene ni un mínimo de sensibilidad en este tema”. Ha añadido que “en los presupuestos no se ve ni una sola partida para este problema”.

Antonia Piedrafita ha lamentado además que Huesca no cuente con oficina de la vivienda y que haya en torno a 10 procesos abiertos de desahucios. Ha señalado que son casos concretos conocidos por la Plataforma, pero asegura que hay muchos más. “Hay varias entidades sociales que trabajan, de una forma u otra, en el tema de la vivienda para los más vulnerables y seguro que conocerán situaciones críticas que hay que solucionar”.