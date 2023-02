Pablo Ciprés liderará la candidatura de VOX al Ayuntamiento de Huesca y sustituirá a Antonio Laborda, que ha representado, como único concejal, a esta formación durante este mandato.

Pablo Ciprés encabezó la lista de VOX al Congreso de los Diputados en la cita electoral del 2019 y de cara a las elecciones del próximo mes de mayo liderará la lista municipal al Ayuntamiento de Huesca, según designación del Comité Ejecutivo Nacional. Se afilió a VOX en el año 2018 y pasó a ser vicepresidente provincial de Vox Huesca en 2020. Es de Huesca, nació en el año 1965, está casado y tiene tres hijos, y es un hombre muy conocido en la ciudad, por su vinculación e implicación en diferentes ámbitos. Así, ha dedicado gran parte de su vida profesional al sector taurino como banderillero, en la actualidad es presidente de la Peña Taurina Oscense y está vinculado al sector empresarial a través de negocios familiares.

Ciprés ha manifestado que “me ofrecieron esta posibilidad y soy un hombre que no puedo estar quieto y siempre me gusta hacer algo, sobre todo, por mi ciudad” y “creo que podemos aportar ideas y proyectos nuevos que peden ser buenos para la ciudad de Huesca”. Ha añadidio que “hay que ayudar para que no se cierren empresas y finalicen puestos de trabajo y hay que facilitárselo a la gente que quiera invertir y abrir su negocio o montar su empresa”.

Ciprés opina que Huesca “está dormida”. Así, ha señalado que “parece una ciudad cansada y quizá habría que hacerla más atractiva, porque bonita ya es, para noostros y para la gente que quiera venir e invertir y abrir sus empresas”.

De esta forma se van conociendo los diferentes candidatos a las formaciones políticas que concurrirán al Ayuntamiento de Huesca en las próximas elecciones municipales. En concreto, seis formaciones han hecho oficial a sus candidatos, se trata de PSOE, con Luis Felipe; PP, con Lorena Orduna; Podemos, con Guillerno Boix; CHA, con Sonia Alastruey y Equo, con Silvia Mellado. Faltan por conocer los candidatos de Ciudadanos, PAR y Aragón Existe.