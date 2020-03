La federación de barrios OSCA XXI llama a todos los ciudadanos a que cumplan con la orden de confinamiento, quedándose en casa y saliendo sólo cuando es necesario

El portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Javier Moreno, ha apuntado que todos somos conscientes de que esto supone un gran sacrificio ya que tenemos que cambiar nuestras costumbres y reducir nuestras relaciones sociales, pero es la única forma de acabar con esta pandemia y protegernos todos, sobre todo a nuestros mayores que son los más vulnerables.

OSCA XXI muestra su apoyo y agradecimiento a quien lo está haciendo y recuerda a los pocos que no están cumpliendo con la cuarentena que no sólo se ponen en riesgo a sí mismo, también ponen en riesgo al resto, incluyendo a los familiares co los que conviven.

Desde este fin de semana, las calles de Huesca se han ido vaciando de personas. Especialmente el centro de la ciudad, las principales calles permanecían sin apenas movimiento cumpiendo así la recomendación de permanecer en los domicilios.