OSCA XXI insiste en la necesidad de continuar con la apertura de la piscina Almériz durante el verano

La Federación de Barrios OSCA XXI insiste en la necesidad de continuar con la apertura de la piscina cubierta Almériz durante los meses de verano. OSCA XXI reclama dicha apertura para satisfacer un doble objetivo, que las personas que lo necesiten puedan continuar con las terapias rehabilitadoras que vienen realizando durante el resto del año y para descongestionar el resto de piscinas de la ciudad, que ha visto como los usos han aumentado debido a la ola de calor.

El presidente de OSCA XXI, Javier Moreno, ha asegurado que “los 11 días que ha estado abierta al público la piscina cubierta Almériz”, en julio, “en un horario muy restringido, de 8,00 horas a 14,00 horas, ha sido “ampliamente utilizado por los usuarios”. Lo que demuestra que es una necesidad que esa piscina siga abierta en julio y agosto. Moreno ha dicho que “es necesario que las personas que lo necesiten puedan seguir realizando sus tratamientos, no se pueden interrumpir”, además “hay que ser conscientes que estas personas no pueden realizar sus tratamientos de la misma manera en las piscinas abiertas, porque estas isntalaciones están enfocadas al ocio y no tanto al deporte y a las terapias”.

Así, Moreno ha apuntado la “avalancha” que sufren las tres piscinas al aire libre de la ciudad, con una ola de calor brutal, con usos multitudinarios que hacen imposible hacer uso de las piscinas para practicar el deporte y llevar a cabo las terapias rehabilitadoras.

A eso se une las medidas se seguridad que deben reforzarse por el uso inadecuado de las instalaciones. En este punto, Moreno ha señalado que les han llegado quejas de usuarios de la piscina de la Ciudad Deportiva José María Escriche “ya no sólo por cómo están las instalaciones, sino por el comportamiento de algunas personas que no se ciñen a las normas de convivencia y esto crea mucho malestar”.