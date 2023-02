OSCA XXI cree que el proyecto del nuevo carril bici no encaja en la capital oscense

La Federación de Asociaciones de Barrios de Huesca, OSCA XXI, sostiene que el proyecto del nuevo carril bici no encaja en la capital oscense, según se desprende de las tres reuniones que el Ayuntamiento de Huesca ha mantenido con los vecinos de la ciudad.

La contestaciónsocial contra la implantación del nuevo carril bici, la suspresión de plazas de aparcamiento y su reorganización llevó al Ayuntamiento a convocar tres reuniones informativas con los vecinos de los barrios de Santiago, San José y María Auxiliadora, por ser las zonas más afectadas. Estas reuniones se han llevado a cabo a lo largo de esta semana y ayer tuvo lugar en el barrio de María Auxiliadora la última.

El presidente de este barrio y portavoz de la Federación de Asociaciones de Barrios de Huesca, Javier Moreno, ha dicho que en las reunioes se ha palpado el “interés” de los vecinos por el tema de la movilidad y las “muchas quejas” que hay al respecto. Por ello, ha señalado que “este proyecto no encaja en Huesca” y que “si no se puede reconsiderar, por lo menos que se busquen alternativas para que las afecciones sean las menores”.

En este punto, ha concretado que “vemos cómo este proyecto no encaja bien dentro de la ciudad de Huesca y es que hay muchas quejas y lo que convendría sería buscar alternativas para que haya las menos molestias posibles en cuanto al aparcamiento y tratar de compensarlo”. Así, OSCA XXI va a recoger todas las ideas, sugerencias y quejas que se han ido poniendo sobre la mesa estos días por parte de los vecinos para tratar de minimizar las afecciones.

Además, Moreno ha inisistido en que los Fondos Europeos con los que se financiará este nuevo carril bici podrían haberse dedicado a otros temas de movilidad de la ciudad. “Nuestra opoinión es que los fondos europeos en materia de movilidad deberían de haber ido en busca de otros objetivos, como el paso de la calle Teruel, Ronda Este o pasos de peatones”.

El portavoz de OSCA XXI ha hecho alusión también al posicionamiento de los ciclistas en la última reunión, tras conocer que el Ayuntamiento pretendía sancionar a las bicicletas y patinetes que no circulasen por el carril bici. Una pretensión a la que el Consistorio tendrá que dar marcha atrás, ya que la Ley de Tráfico no permite imponer este tipo de multas. “Se ha querido quitar el foco de los carriles bici y pasarlo a los ciclistas y esto ha creado malestar” y “además parece que va a haber rectificación en cuanto al tema de las multas, ya que la Ley de Tráfico no obliga a circular por los carriles bici, por lo tanto parecer ser que no se va a poder multar por ello”.