Orduna apuesta por un proceso de participación para que los oscenses decidan el futuro de Periferias

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, apuesta por un proceso de participación para que los oscenses decidan el futuro del Festival Periferias, al tiempo que propone contar con una auditoría que valore el impacto real del festival en la ciudad. De ello ha hablado la alcaldesa tras la controversia que ha generado la eliminación del festival Periferias de los presupuestos municipales para 2024, con numerosas reacciones y voces contrarias a la decisión como la del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La alcaldesa ha defendido que “la cultura no tiene color político” y que este festival suscitaba hace un tiempo algunas dudas, además de que las inversiones de los últimos años con el PSOE ya no eran lo que fueron en su momento. “La cultura no tiene color, es de todos, y no hay partidos políticos que quieran cultura y otros que no” y “es cierto que el festival suscitaba algunas dudas últimamente y las inversiones de los últimos años con el PSOE tampoco eran lo que eran” por lo tanto, “este festival que en su día fue pionero y vanguardista se fue diluyendo”. Ha añadido que “el presupuesto de cultura de Huesca no se ha reducido ni un euro y quizá haya que apostar por otros programas acordes con la sociedad que ahora tenemos y con los jóvenes y ellos quizá tengan mucho que opinar y hay que hacer un proceso de participación para que los oscenses opinen si se cambia o si se elimina o no”.

Lorena Orduna ha insistido en que el presupuesto de cultura para 2024 no se ha reducido ni un solo euro pero cree que quizá haya que apostar por otros nuevos programas acordes con la sociedad actual. Por ello cree que no sólo hay que contar con la opinión de los oscenses sobre este festival sino con una auditoría que verifique el impacto real del mismo en la ciudad de Huesca. “El proceso participativo que vamos a hacer es para ver qué opinan los oscenses sobre nuestro festival, el Ayuntamiento ha invertido en él durante muchos años y tenemos que hacer una auditoría para ver su impacto en la ciudad de Huesca y veremos qué quieren los oscenses, porque desde el Ayuntamiento tenemos que atender a todos los oscenses”.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Por otro lado, la alcaldesa ha lamentado que la noticia sobre la posible desaparición de Periferias haya terminado eclipsando otras cuestiones que contemplan los presupuestos que “son verdaderamente importantes para la ciudad”.

Por su parte, el grupo municipal del PSOE ha tenido la mano al Partido Popular para que Periferias no desaparezca. Le ofrecen a Lorena Orduna un sí a los presupuestos si mantiene Periferias, la cooperación al desarrollo y crea una línea de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.