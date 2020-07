La ONCE lanza un cupón para apoyar al sector de la hostelería

La iniciativa ha sido presentada esta mañana a las puertas de Ultramarinos La Confianza en la plaza López Allué, por la delegada territorial de la ONCE, Raquel Pérez Valcárcel, y el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, Carmelo Bosque. Será el correspondiente al sábado 11 de julio. En total cinco millones y medio de cupones que difundirán por toda España la importante labor del sector oscense. “Con esta inciativa pretendemos darle todo nuestro apoyo testimonial, no con una ayuda económica”, matiza Raquel Pérez.

La delegada territorial de la ONCE reconocía que los últimos meses han sido muy duros ya que la organización ha seguido con su labor social sin contar con su principal fuente de financiación. “La ONCE por primera vez en su historia se ha visto obligada a suspender los sorteos de sus productos”, lamenta Raquel Pérez, pues desde el 15 de marzo al 16 de junio no han tenido ninguna actividad. Sin duda, una situación difícil, ya que como indica la delegada territorial de la ONCE “hay que seguir prestando los servicios sociales, sin obtener recursos”.

Asimismo, el presidente de los hosteleros, Carmelo Bosque, agradecía la iniciativa, pues tal y como ha dicho “que nos apoye un cupón de la ONCE a nivel nacional hace mucha ilusión porque demuestra que son muy solidarios, igual que nosotros lo hemos sido con ellos”.

Bosque ha echado en falta un mayor apoyo de las instituciones como el Gobierno de Aragón al turismo. Y más ahora, que con el anuncio de los rebrotes en algunas comarcas de Huesca, la imagen del sector se ha podido ver empañada siendo que como indica Bosque, “los brotes están a más de 180 kilómetros de las zonas turísticas”.