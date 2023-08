La ONCE dedica un cupón al Pastel Ruso, uno de los atractivos del turismo gastronómico de Huesca

El Pastel Ruso, protagoniza el cupón de la ONCE del domingo, 13 de agosto, perteneciente a la serie ‘¿Un dulce?’, con la que la Organización difunde algunos de los platos más dulces y representativos de la rica gastronomía del país. Cinco millones y medio de cupones endulzarán España con este típico dulce.

Ricardo Oliván, vicepresidente de la DPH, Raquel Pérez, delegada de la ONCE, y Jesús Tolosana, presidente del Gremio de Pasteleros de Huesca, han presentado este cupón, en la Sala Comedor de la Diputación Provincial de Huesca. Han estado acompañados por José Cebollero, diputado-delegado de Desarrollo; José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial ONCE Aragón; Pilar Calvo, directora de la ONCE en Huesca; Vicente Ascaso y Sura Ascaso.

El Pastel Ruso es uno de los atractivos del turismo gastronómico de la provincia de Huesca. Según los libros de la época, su origen se remonta al siglo XIX y, aunque de ascendencia francesa, la cercana relación geográfica y, por tanto, cultural, con la provincia de Huesca, permitió que la familia Ascaso (pasteleros) evolucionara hace 50 años la receta hasta lograr el Pastel Ruso que conocemos

La serie ‘¿Un dulce?’ la compondrán 50 cupones, uno por cada provincia, pertenecientes a los sorteos de domingo. Se desarrolla en colaboración con la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería (CEEAP), entre cuyos objetivos está defender y representar las necesidades de la pastelería artesana.

Todas las loterías de la ONCE componen una oferta de juego responsable, seguro y social que permite a la Organización cumplir sus objetivos: realizar una amplia labor social y solidaria destinando todos los ingresos a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y/o con otra discapacidad; y una gestión segura y responsable porque la ONCE se preocupa de garantizar la protección del conjunto de consumidores, desde el diseño de los productos hasta su comercialización.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.