La OMIC lanza varios consejos para consumir de forma responsable durante el Black Friday y el Cibermonday

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Huesca ha lanzado varios consejos para que los oscenses consuman de forma responsable y segura durante el Black Friday y el Cibermonday, que se celebran los días 25 y 28 de noviembre, respectivamente.

La concejala responsable de la OMIC, Rosa Gerbás, ha señalado que “las ofertas que se lanzan durante el Black Friday y el Cibermonday marcan el inicio de las compras navideñas, con numerosos descuentos en tiendas físicas y online. Sin embargo, hay que tener un cierto cuidado para poder aprovechar todas estas compras sin problemas ni percances”. Además, Gerbás ha hecho especial hincapié en que estos días, y también durante toda la campaña navideña, “las compras se realicen en el comercio local de la ciudad”.

El primer consejo de la OMIC es hacer un listado de los productos que realmente se necesitan y fijar un presupuesto. Señalan también que la mejor estrategia es mirar el precio original de producto antes del Black Friday y comparar los descuentos en diferentes tiendas. Además, las condiciones y garantías han de ser las mismas a pesar del descuento.

En el caso de compras por internet hay que prestar atención a ofertas demasiado buenas, comprobar siempre la dirección web (URL) y verificar si el vendedor es desconocido. Hay que tener mucho cuidado con los “chollos”.

Otra de las recomendaciones de la OMIC es utilizar medios de pago seguros, evitar la transferencia bancaria y no usar redes WIFI de acceso público o gratuito.

En compras por internet hay 14 días para desistir de la compra y devolver el producto siempre que no haya sido abierto o modificado, y en algunos casos pueden cobrar gastos de envío. En compras en un establecimiento no es obligatorio admitir cambios o devoluciones, por lo que ante la duda de comprar o no comprar se recomienda preguntar por la política de cambios y devoluciones.

Los plazos de entrega en el comercio electrónico puede que no se cumplan en estas fechas, por ello se anima desde la OMIC a comprar en el comercio de proximidad.

En todo caso hay que guardar el comprobante de la compra para posibles devoluciones, incidencias y reclamaciones. Si el consumidor considera que se han vulnerado sus derechos debe intentar llegar a un acuerdo amistoso. Si no lo logra, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Huesca se le informará y ayudará en todo lo que sea posible.