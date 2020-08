El obispo de Huesca llama a “revisar nuestras prioridades vitales” en un 10 de agosto empañado por la COVID19

El obispo de Huesca, monseñor Julián Ruiz Martorell, no ha querido quitar protagonismo al santo en este 10 de agosto en el que ha recordado que “durante estos meses estamos experimentando conjuntamente nuestra común vulnerabilidad, la fragilidad de nuestras vidas, el acecho de la enfermedad. Ni lo sabemos todo, ni lo alcanzamos todo, ni todo puede ser objeto de nuestra posesión y dominio”.

Pese a que no ha querido incidir en el coronavirus ni en esta nueva realidad, el obispo sí que ha invitado a ver las cosas desde otra perspectiva: “nos vemos de otra manera y ha cambiado nuestro modo de ver y de mirar. Y es una oportunidad para revisar nuestras prioridades vitales, un momento propicio para valorar nuestro estilo de vida y una ocasión para orientar nuestra actuación con los demás".

El mensaje que ha lanzado monseñor Julián Ruiz Martorell resonaba en una Basílica de San Lorenzo llena albahaca y también de mascarillas. Con un aforo reducido a un máximo de 194 personas, los oscenses que se han acercado para mostrar su devoción a San Lorenzo, se han encontrado con una postal atípica un 10 de agosto en Huesca. En la plaza no bailaban danzantes, ni sonaban las espadas, en su defecto, había un pasillo de vallas para entrar de forma ordenada a la eucaristía.

Al entrar en la basílica, desinfectante de manos y alfombrillas para limpiar los zapatos. En los bancos, una cinta roja marcaba donde debían sentarse los asistentes. Y en los pasillos no se hablaba de otra cosa, la tristeza de no ver salir al santo por las calles de Huesca, invadía el ambiente. Eso sí, recogiendo las palabras del obispo, “los acontecimientos, incluso los más tristes y desgarradores, no suceden por casualidad. Detrás de cada uno de ellos hay un proyecto, un designio, una historia, pero es siempre historia de salvación”.