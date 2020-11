El número de fallecidos en las carreteras oscenses ha descendido en 8 personas en el último año

El número de fallecidos en las carreteras oscenses a consecuencia de accidentes de tráfico ha descendido en el último año en 8 personas, ya que en lo que llevamos de año, han fallecido en las vías oscenses 15 personas y en las mismas fechas del año anterior lo hicieron 23.

La jefa provincial de Tráfico en Huesca, Margarita Padial, ha apuntado que la accidentalidad en la provincia ha disminuido, si bien no a los niveles deseables. “Sobre todo, se han producido menos accidentes con víctimas, pero no todo lo deseable, porque quizá hemos salido con muchas ganas y antes de que se decretase el cierre perimetral y nos hemos preocupado más de cumplir las normas de sanidad y hemos pensado que no eran tan importantes las de tráfico”.

El descenso de la accidentalidad se relaciona con las limitaciones de movilidad impuestas con motivo de la pandemia por coronavirus y que conduce a un descenso en los desplazamientos. Si durante la primera ola de la pandemia hubo días en los que el tráfico en las carreteras de Huesca llegó a reducirse en torno a un 70 por ciento, ahora muchos días lo hace en torno a un 20 ó 30 por ciento.

En la provincia de Huesca destacan los accidentes con animales, de hecho en un 20 por ciento de los accidentes están implicados animales. En lo que llevamos de año se han producido 841 accidentes con animales y el año pasado 929, si bien en estos accidentes los daños siempre han sido materiales.

CAMPAÑA DGT

Al objeto de reducir la siniestralidad y sus consecuencias; concienciar a los conductores de la importancia que tiene el cumplimiento de las normas sobre Seguridad Vial y sus consecuencias, y corregir las conductas contrarias a la legislación vigente, hasta el 22 de noviembre, la DGT realiza en Aragón una campaña de control intensivo de las condiciones de los vehículos.

Padial ha señalado que “la vía y el factor humano son fundamentales y el vehículo es una parte imprescindible en la no producción de accidentes y hay que mantenerlo siempre en buen estado, la dirección, los frenos o la suspensión, los neumáticos, las lunas o los parabrisas, hay que revisarlo”.