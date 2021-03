De nuevo, ferias en Huesca en la plaza de San Antonio

La idea inicial es abrir para un mes aunque no descartan que se prolongue unos días más. Reanudan su actividad con un estricto protocolo validado por Sanidad y que obliga a vallar la zona donde se ubiquen las atracciones, acceder solo con mascarilla y haciendo uso del gel hidro alcohólico.

Además, se establecerá un aforo del 50 % para cada una de ellas. Debido a que sólo son dos las atracciones que se instalan, cada propietario será el que controle que se cumplan todas las medidas del protocolo sanitario. Sada pide que no se asocien las ferias a las fiestas populares ya que tardarán en recuperarse con normalidad y su sector no puede seguir parado. De cara a los próximos meses, intentarán mantener su actividad funcionando como un parque de atracciones móvil donde quepan varios feriantes y les permita recorrer pueblos y ciudades.