Nuevas formas de entretenimiento: llega el autocine a Huesca

Un modelo de entretenimiento que no es nuevo y que desde Sonido 54 ya estában haciendo en varios municipios como Benabarre he incluso en Huesca en dos ocasiones para la feria del automóvil expoauto. Este formato de cine consiste en un espacio al aire libre donde solo se puede entrar en coche permaneciendo dentro de él. En la sesión establecida se proyecta la película en una pantalla gigante y el sonido es el de los propios automóviles que se les pasa con una emisora de FM. En este momento esta empresa oscense lo está sacando en varios formatos de pantallas para así poder llegar a todos los municipio. El modelo de trabajo es con pantallas led que permite en ocasiones hacer Autocine por la tarde para niños y familias y por la noche para publico más joven y también en formato clásico con proyectores de alta potencia.

Las ventajas de las pantallas de leds permite hacer también otro tipo de eventos como retransmisiones en directo de actos en el interior cuando está muy limitada la ocupación. En este caso se coloca la pantalla y sonido es exterior para así poder abarcar a más público. Desde Sonido 54 también ha puesto en marcha esta semana otro nuevo proyecto junto con el Circo La Raspa. En este caso consiste en un espectáculo familiar de circo de entretenimiento y combinado en dos sesiones que se hará después la proyección de una película. En este caso también se hace en formato cine de verano. Esta nueva situación y los nuevos modelos de entretenimiento están teniendo muy buena aceptación y se prevé que sean reclamos para el ocio en los pueblos este verano. Mas información en Facebook y en Instagram