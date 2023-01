Noveno día de huelga indefinida en el sector de limpiezas de edificios y locales

UGT sostiene que la propuesta realizada por parte de las empresas del sector de limpieza de edificios y limpieza de la provincia de reanudar los contactos para llegar a acuerdos en todos los ámbitos del convenio es sólo “una batalla por ganar el relato”.

En estos términos se ha pronunciado el representante del sindicato UGT y miembro de la mesa negociadora, Esteban Lauroba, ante las manifestaciones de las empresas del sector de limpieza de edificios y limpieza de la provincia de Huesca reanudar los contactos para llegar a acuerdos en todos los ámbitos del convenio. En concreto, las empresas han señalado que “por nuestra organización se ha propuesto de nuevo a los representantes de los trabajadores, reanudar los contactos con el fin de intentar llegar a acuerdos en todos los ámbitos del convenio, es decir, salarios, antigüedad, ventajas sociales, permisos retribuidos, jornada laboral, dignificación de la profesión o solicitar la modificación legislativa para facilitar la jubilación anticipada dado el desgaste físico que conlleva este tipo de trabajo, entre otros, mostrando siempre nuestra firme voluntad de negociar de buena fe”. Así lo han apuntado ante la convocatoria de huelga indefinida convocada por los sindicatos CCOO y UGT, en el sector de limpiezas de edificios y locales de la provincia de Huesca y que hoy cumple su noveno día.

Lauroba entiende que “las manifestaciones realizadas son vagas y no se concretan en nada”. Así, ha dicho que “es una mera batalla por ganar el relato, son unas manifestaciones vagas que no se concretan en nada”, porque “la única solución al conflicto sería reconocer, por la vía de la negociación colectiva, que en la provincia de Huesca ningún trabajador puede cobrar por debajo del Salario Mínimo Inperprofesional” y “es algo que la patronal que está intentando ganar la batalla del relato y de que está abierta a contactos, no quiere bajo ningún concepto”.

Lauroba ha recordado que los representantes sindicales de los trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Huesca quieren es que un trabajador a tiempo completo tenga garantizado un salario de 1.000 euros por catorce pagas.