Nace "Aytosca" para defender los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento de Huesca

Un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Huesca afectado por el abuso de la temporalidad en la contratación ha creado la asociación Aytosca, para defender los derechos dle personal al servicio del consistorio oscense.

Argumentan que han trascurrido más de 20 años desde la publicación de una directiva europea que hace referencia a la temporalidad en la contratación de obligado cumplimineto para España desde 2001 y, sin embargo, en el año 2020, el Ayuntamiento de Huesca mantiene más del 30% de temporalidad en su plantilla, siendo más alta en varios servicios. Nieves Gude es vocal de la Asociación y denuncia el abuso en la temporalidad. Añade que "la administración no ha cumplido la ley y no nos han dado oportunidad de estabizar porque en 20 años no ha sacado oferta pública de empleo". Esa normativa, dice Gude " entra de lleno en el aviso de la temporalidad". Este colectivo explica que hay trabajadores del Ayuntamiento con contrato temporal de hace 25 años.

Defender los derechos del personal, potenciar la igualdad en las condiciones de trabajo entre el personal temporal y el personal titular, exigir el cumplimiento de la directiva europea, servir como interlocutores válidos con las administraciones públicas en la negociación de la estabilidad en el empleo de los trabajadores temporales al servicio del Ayuntamiento y la defensa y representación de los intereses de la asociación en el ámito judicial.

A través de un comunicado, la asociación Aytosca, recién creada,argumenta que tod esto bajo el imperativo de la defensa de los servicios públicos y del derecho de la ciudadania a recibir una atención de calidad por parte de las administraciones