Mucha demanda y muy poca oferta de pisos para alquilar

La ciudad de Huesca carece de oferta de pisos de alquiler, mientras que existe demanda, por lo que el precio sube. El coste medio del alquiler en la capital oscense se sitúa entre los 450 y los 600 euros. Este es el principal problema del mercado inmobiliario de alquiler en Huesca, según ha apuntado el delegado del colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Aragón en Huesca, Javier Caudillo, que a su vez es el gerente de la Inmobiliaria Pirineos en Huesca.

Caudillo ha trasladado que el coste medio del alquiler en Huesca ha aumentado en el último año entre el 12 y el 15 por ciento. No hay oferta de pisos en alquiler y, en este punto, Caudillo se ha referido a un informe hecho público el año pasado por el Ayuntamiento en el que se apuntaba que en la capital altoaragonesa habría entono a 5.000 viviendas vacías. El delegado del colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón en Huesca considera que es necesario ir a un cambio de legislación que proteja al propietario. Así, ha dicho que “los poderes públicos parace que no se quieren enterar de cuál es la problemática del alquiler, con una legislación que sólo portege al inquilino y el propietario no tiene prácticamente ningún derecho, cuando la legislación debería ser equilibrada y “que cada parte tenga sus derechos y sus obligaciones”, pero “cada vez que se legilsa va la cosa a peor, por lo que hay mucha gente que tiene los pisos parados y ha decidido que no alquila”.

Así lo ha expuesto el delegado del colegio de API de Aragón en Huesca, con motivo de la reunión que el Ayuntamiento de Huesca ha convocado para los próximos días con inmobiliarias de la capital oscense, ante la inminente llegada del grueso de militares pertenecientes al Cuartel General de División Castillejos y la consiguiente necesidad de alojamiento.

Caudillo cree que es necesario estimular al propietario para que saquen esas viviendas vacías al mercado. “Hay que estimular a estas personas que tienen los pisos vacíos y que aprovechen que llega un nivel de inquilino bueno, que no tiene por qué causar ningún problema, con ingresos por salario estable como son los militares”. Entiene que “es una buena ocasión para sacar sus viviendas al mercado cuando llega un contigente de gente muy interesante para alquilar vivienda”.