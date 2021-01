Movilización para lograr reducir el IVA al 10%

Peluqueros y esteticistas de la provincia de Huesca se movilizan mañana para pedir al gobierno la reducción del IVA del sector al 10%. Cerca de 1.000 empresas del sector de la imagen personal, en el que se incluyen los salones de peluquería, barberías y centros de estética tuvieron una subida del IVA en 2012 con la crisis económica del 8 al 21% con el compromiso de volver a reducirlo. Una situación que no se ha producido a diferencia de otros sectores, según ha apuntado el presidente de la Asociación de Peluquerías y Centros de Estética de Huesca, Santiago Pardo.

Por ello reclaman al gobierno dicha reducción. Santiago Pardo ha dicho que “subieron el IVA en el 2012 de forma momentánea, pero vemos que a la cultura, al cine o a las floristerías se lo devolvieron, pero al sector de la imagen personal no nos lo han devuelto todavía y ya es hora”.

Pardo ha señalado que en el 2018, el Partido Socialista promovió una Proposición no de Ley en la que se defendía el IVA reducido en el sector, sin embargo, ahora que está en el Gobierno, ha votado en contra de la propuesta de bajarlo al 10 %. En este punto, ha añadido que “se presentó una Proposición No de Ley, después una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado y los que nos apoyaron entonces ahora no lo hacen”, por eso “ahora estamos decepcionados y nos lleva a manifestarnos” y “mañana estaremos en todo España a la vez, más de 78 ciudades, de 10 a 11 de la mañana frente a las subdelegaciones de gobierno”.

Así, el sector saldrá a la calle mañana en más de 78 ciudades españolas a las 10,00 horas. Aunque en un primero momento se iban a desplazar de otros puntos de la provincia, el confinamiento perimetral de la capital altoaragonesa lo hace inviable.

Por otra parte, Pardo ha apuntado que en este momento, las restricciones de horario a causa de la crisis sanitaria no afectan a estos centros al considerarse servicios esenciales y ha insistido en la aplicación de un protocolo de limpieza y desinfección.