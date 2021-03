Monegros insta al GA a que mantenga los servicios de transporte de viajeros por tren

El presidente de la Comarca de Los Monegros insta a la consejería de Vertebración del Territorio del GA a que mantenga los servicios de transporte de viajeros por tren y siga negociando con RENFE.

El presidente de la comarca de los Monegros, Armando Sanjuan, tras la reunión celebrada en Huesca hoy jueves día 18 de marzo, deja muy clara cuál ha sido su postura e instar a la consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón a que mantenga los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril y siga negociando con RENFE el coste. Para ello cuenta con 4.605.004,92 euros en el presupuesto aprobado por el Gobierno de Aragón para 2021 en la aplicación presupuestaria “13060 G/5132/227006/91002, Otros trabajos realizados por empresas”, por tratarse de servicios que son objeto del contrato suscrito entre Gobierno de Aragón y RENFE-Operadora para la prestación de servicios de transporte de viajeros de Media Distancia.

Además, pide a la consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón y a RENFE que evalúen de nuevo los costes y los usuarios de todas las líneas para lograr una mejor optimización de los servicios y solicita al Gobierno de España su implicación para financiar estos servicios de viajeros por ferrocarril tan necesarios para vertebrar nuestra provincia.

También insta al Gobierno de España a que incluya en la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte la financiación necesaria para hacer frente de forma definitiva a estos servicios de transporte de viajeros por ferrocarril tan imprescindibles para la vertebración territorial de Aragón. Mientras tanto, que se mantengan los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril que en estos momentos peligran por la decisión de la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de dejar de pagar a RENFE.

El presidente se ha mostrado muy rotundo en que no están dispuestos a perder ni un solo servicio más en el medio rural. “El que se pierde ya no vuelve. Lo que no podemos hacer es un discurso en aras del medio rural y la sostenibilidad y actuar de forma contraria”, ha señalado. A la reunión, además del presidente comarcal, han asistido los alcaldes de Sariñena, Juan Escalzo, Grañen, Carlos Sampériz y Tardienta, Miriam Ponsa.